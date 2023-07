Botswana bereikt akkoord met diamantreus De Beers

Botswana en de Zuid-Afrikaanse diamantreus De Beers hebben een principeakkoord bereikt over de verkoop van de edelstenen. Aan de deal gingen maanden van moeizame onderhandelingen vooraf.

Volgens mededelingen van de regering van Botswana en de mijngroep Anglo American, de meerderheidsaandeelhouder van De Beers, bereikten beide partijen een akkoord over de verdeling van de productie van mijnbouwer Debswana, een joint venture waarvan ze elk de helft bezitten, in de komende tien jaar.

Botswana krijgt 30 procent van de ruwe diamanten om zelf te verkopen via het staatsbedrijf Okavango Diamond Company, een aandeel dat in het laatste jaar van de overeenkomst oploopt tot 50 procent. Met de vorige overeenkomst uit 2011, die eind juni afliep, kon De Beers rekenen op 90 procent van de productie en Botswana op amper 10 procent. Vanaf 2020 liep het aandeel van het land al op tot 25 procent. Daarnaast bevat het nieuwe akkoord een verlenging van de mijnbouwvergunningen van Debswana met 25 jaar.

De onderhandelingen voor een nieuwe verkoopovereenkomst verliepen moeizaam. De president van Botswana, Mokgweetsi Masisi, had er in februari mee gedreigd om de banden met De Beers volledig te verbreken indien er geen gunstig akkoord voor zijn land uit de bus zou komen. “Als we geen win-winsituatie bereiken, moet elke partij inpakken en naar huis gaan.” Een maand later verhoogde Botswana de druk door een belang van 24 procent te nemen in de Antwerpse diamantspecialist HB Antwerp.

Botswana is na Rusland de grootste producent van ruwe diamanten. De edelstenen zijn goed voor een derde van het bruto binnenlands product van het land in het zuiden van Afrika. Vorig jaar haalde De Beers er ongeveer 70 procent van zijn ruwe diamanten.