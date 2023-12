Het Europees Hof van Justitie zet in een arrest het licht op groen voor een eigen voetbalcompetitie onder 12 Europese topclubs, de Super League. De cubs FC Barcelona en Real Madrid hebben samen met de organisator van de Super League de rechtszaak van de FIFA en UEFA gewonnen.

De eigen regels waarop UEFA en FIFA zich hebben gebaseerd om de Super League de voorbije twee jaar tegen te houden, druisen in tegen het Europees recht. Dat stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag in een langverwacht arrest. Voetbalcompetities zijn een economische activiteit, oordeelt het Hof, en die valt onder de Europese regelgeving. De federaties UEFA en FIFA kunnen geen clubs bestraffen als ze deelnemen aan de Super League.

De uitspraak gaat terug op de plannen van twaalf Europese voetbalclubs in 2021 om een eigen wekelijkse competitie uit de grond te stampen. De voetbalbonden FIFA en UEFA waren daartegen gekant. Ze dreigden ook met sancties tegen clubs en spelers die in die nieuwe format zouden stappen. Onder druk van die sancties, maar ook van supporters, leek het project van tafel.

Naast FC Barcelona en Real Madrid waren oorspronkelijk ook nog andere clubs uit de grootste competities voorstander: Atlético Madrid, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea en Tottenham Hotspur. Maar terwijl andere topclubs afhaakten, zetten Real Madrid en FC Barcelona door, samen met organisator van de competitie A22 Sports Management.

Zo werkt de Super League

A22 verkondigde donderdagmiddag in een livestream op YouTube zijn vernieuwde plannen voor een Europees competitieconcept. Het spreekt daarin over maar liefst drie competities, genaamd Star, Gold en Blue. Star is de hoogste competitie, die bestaat uit zestien clubs, verdeeld in twee groepen van acht. Nadat de teams minimaal veertien wedstrijden speelden, komen ze terecht in een knock-outfase, die één winnaar heeft.



Europese voetbalteams zouden initieel toegang krijgen tot een van de drie competities op basis van de sportieve prestaties in hun landelijke competities, maar in de jaren nadien geldt een systeem van promoveren en degraderen tussen de drie Super League-competities.

De Super League is wel compatibel met landelijke competities, zoals de Belgische Pro League, omdat wedstrijden enkel op weekdagen worden gespeeld, nooit in het weekend. Het systeem dient dus eerder als een alternatief voor de huidige Champions League, Europa League en Conference League.

Een opvallend onderdeel van het voorstel is dat alle wedstrijden gratis te bekijken zijn. Daarmee zullen clubs niet langer delen in de opbrengsten van uitzendrechten. In de plaats krijgt de Super League een eigen streamingapp genaamd Unify. Het verdienmodel van deze app werkt op basis van advertenties. Voetbalfans kunnen van verschillende abonnementsgormules gebruik maken om minder reclame te zien.

De belangrijke vraag is welke teams zich straks achter het nieuwe concept voor de Super League scharen.

‘Voetbal is vrij’

“De clubs hoeven geen sancties meer te vrezen en zijn vrij om over hun eigen toekomst te beslissen”, klonk het in een euforische reactie van A22. “Het monopolie van de UEFA is voorbij. Het voetbal is vrij.”

„We have won the #RightToCompete. The UEFA-monopoly is over. Football is FREE. Clubs are now free from the threat of sanction AND free to determine their own futures”, our CEO Bernd Reichart comments the CJEU decision. 1/4 — A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023

Minder enthousiast was de reactie de reactie van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, die vreest voor het verlies van drie van haar topclubs. “Vandaag moeten we meer dan ooit herinneren dat de Super League een egoïstisch en elitair model is. Elk model dat niet geheel geopend is, is een gesloten model.”

Onder de clubs zijn de eerste reacties ook verdeeld. Het Spaanse Real Madrid noemt de uitspraak van het Hof het in een persbericht een “grote kans om Europees voetbal te verbeteren”. Bij het Duitse Bayern Munchen is de Super League “een aanval op de nationale competities”.

