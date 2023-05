Boerenbond naar Raad van State tegen stikstofakkoord

De Boerenbond heeft dinsdag een procedure opgestart bij de Raad van State tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat meldt de landbouworganisatie woensdag in een persbericht.

In maart bereikte de Vlaamse regering een akkoord om de stikstofneerslag tegen 2030 met de helft te verminderen. Een aantal landbouwbedrijven zal daardoor moeten stoppen, en boeren zullen alleen een nieuwe vergunning krijgen als ze hun stikstofuitstoot onder een bepaalde drempel houden om de natuur te beschermen.

De Boerenbond schoot het akkoord in maart niet af. Er waren “cruciale bijsturingen” doorgevoerd die de landbouwers toekomstperspectief kunnen bieden, luidde het. Nu zegt de organisatie vast te stellen dat “op vandaag nog geen enkele stap is gezet” om die bijsturingen om te zetten. Het akkoord bevat bovendien “fundamentele gebreken”, aldus Boerenbond.

Argumenten

De landbouworganisatie stapt naar de rechter met verschillende argumenten. Ze vindt onder meer dat het akkoord het eigendomsrecht van de getroffen landbouwers schendt, en dat de ongelijke behandeling van landbouw en industrie niet te rechtvaardigen valt. Er zou ook onvoldoende rekening gehouden zijn met 20.000 bezwaarschriften.

De juridische stappen lijken vooral bedoeld om druk te zetten op de Vlaamse regering. Boerenbond geeft aan dat de procedure nog stopgezet kan worden als boeren “rechtszekerheid en toekomstperspectief” krijgen. “Het is aan de Vlaamse regering om haar taken in dit dossier ernstig te nemen en over te gaan tot concrete acties.”

Lees ook: