BNP Paribas ziet groot groeipotentieel in betalingen

BNP Paribas wil de komende jaren zijn leidende positie op de Europese betalingsmarkt versterken. Naast de inkomsten die dat moet opleveren, is dat ook positief voor de depositobasis en de liquiditeitsratio’s van de bank, zegt COO Thierry Laborde.

De chief operating officer (COO) van BNP Paribas was de centrale gast op een event georganiseerd door de Belgische bankdochter BNP Paribas Fortis. De Fransen presenteerden er de betalingsoplossingen die de groep aanbiedt. Volgens Laborde zijn betalingsdiensten een strategisch belangrijke as voor BNP Paribas. De bank is naar eigen zeggen het nummer één in Frankrijk, België en Luxemburg in het aanbieden van cashmanagementdiensten aan grote ondernemingen. Bijna de helft van de allergrootste Europese bedrijven doen hiervoor een beroep op BNP Paribas; vijftien jaar geleden was dat nog maar een kwart.

“Terwijl de meeste banken zich uit de betalingssector terugtrokken, heeft BNP Paribas fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen diensten”, vertelde Laborde. Dat gaat van de uitgifte van kaarten, de verwerking van transacties, tot het leveren van betalingsdiensten aan bedrijven en handelaars. Dat laatste gebeurt door Axepta, dat in België uitgegroeid is tot het nummer twee op de markt, na Worldline.

Integratie in Microsoft Teams

De volgende jaren breidt BNP Paribas zijn activiteiten in betalingen nog uit. Tegen 2025 wil de groep 4,2 miljard transacties voor rekening van bedrijven en handelaars verwerken, tegenover 3 miljard dit jaar. Daartoe sloot de Franse bank zopas een overeenkomst met Microsoft waardoor haar betalingsdiensten geïntegreerd worden in het communicatie- en overlegplatform MS Teams.

Laborde beklemtoonde dat betalingen “een zeer rendabele business” zijn voor BNP Paribas. De winsten komen vooral van de cashmanagementdiensten aan bedrijven. De COO van BNP Paribas spreekt van “een recurrente bron van fee-inkomsten”, die ook positief bijdraagt tot de liquiditeitsratio’s van de bank: “Waar betalingen uitgevoerd worden, zijn er deposito’s. En deposito’s zijn belangrijk als stabiele liquiditeits- en financieringsbron van de bank. Bovendien gaan er geen zware verplichtingen voor kapitaalbuffers mee gepaard, wat bij kredietverstrekking wel het geval is. Ten slotte is het een manier om bedrijfsklanten en handelaars aan de bank te fideliseren.”

De toekomst is aan instantbetalingen

De grote groei in het betalingsverkeer zit in de instantbetalingen. Die ontwikkelen zich als een volwaardig alternatief voor kaartbetalingen. BNP Paribas verwerkte in 2021 60 miljard van zulke instantoverschrijvingen van rekening naar rekening. Tegen 2025 zal dat volume vertienvoudigen tot 600 miljard transacties, voorspelt Laborde.

Om op die groei in te spelen, lanceert BNP Paribas medio volgend jaar een nieuwe toepassing, Wero, waarmee klanten mobiel instantbetalingen kunnen uitvoeren. Laborde maakte ook bekend dat instantoverschrijvingen in België gratis worden. In Frankrijk was dit al het geval voor het merendeel van de klanten van BNP Paribas. Het heeft veel weg van een inhaaloperatie vanwege BNP Paribas Fortis, want bij de meeste Belgische banken (zoals KBC, Argenta en ING) zijn instantbetalingen al gratis en geïntegreerd in de bankenapp.

Met Wero wil BNP Paribas ook de weg openen naar een volwaardig Europees betalingsschema. De bank is één van de zestien Europese financiële instellingen achter het European Payments Initiative. Dat wordt momenteel ingevoerd in vijf landen en moet op termijn een pan-Europees betalingssysteem worden gebaseerd op instant overschrijvingen. Ook betalingen met de digitale euro zouden via dit platform kunnen lopen.