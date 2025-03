BNP Paribas Fortis zag vorig jaar zijn geconsolideerde nettowinst dalen tot 2,9 miljard euro, terwijl de Belgische activiteiten een winsttoename tot 1,5 miljard euro boekten. Het management van de bank zegt vast te houden aan zijn voornemen om een aantal diensten van het client service center (inclusief 580 medewerkers) uit te besteden aan een filiaal van de IT-consultant Accenture.

Eerder deze week waren er nog protestacties van de vakbonden tegen de outsourcingplannen van BNP Paribas Fortis. Misschien daarom hield de grootste bank van het land haar persconferentie over de jaarresultaten niet in het hoofdkantoor, maar in de cultuurtempel Flagey, die ze sponsort. Dat had niet echt het gewenste effect, want ook voor het Flagey-gebouw stonden protesterende werknemers. De vakbonden hebben nog tot het einde van het jaar een stakingsaanzegging lopen. Zij nemen het niet dat 580 personeelsleden van de bank (500 FTE’s) op 1 januari 2026 zouden worden overgeheveld naar een andere werkgever.

CEO Michael Anseeuw verklaarde dat hij begrip heeft voor de onzekerheid van het personeel. Tegelijk liet hij duidelijk verstaan dat de bank vasthoudt aan zijn plannen: “Wij geloven in dit verhaal”, zei hij. “We denken dat het goed is voor alle betrokken partijen. De sociale dialoog gaat verder. We zullen proberen het standpunt van de bank verder te verduidelijken. Later deze maand is er een vergadering waarop de kalender wordt besproken om de volgende stappen te zetten.”

“Wettelijk weerhoudt niets ons ervan het project uit te voeren”, vervolgde Anseeuw toen hij daarover vragen van journalisten kreeg. “Maar wij hebben in deze bank een traditie van sociale dialoog. Daarom geven wij het overleg alle kansen.”

Banktaksen in België zijn de hoogste van Europa

Bij de jaarresultaten springt vooral een verschil in winstevolutie in het oog tussen de geconsolideerde en de Belgische activiteiten. De groepswinst van BNP Paribas Fortis omvat tevens de filialen Arval (leasing) en AlphaCredit (consumentenkredieten), en bankactiviteiten in Turkije en Luxemburg. Die geconsolideerde winst daalde vorig jaar van 3,1 tot 2,9 miljard euro.

De winstdaling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lagere prijzen en waardering van de tweedehandswagens bij Arval, aldus Anseeuw. Ook de toename van de kredietrisicokosten van 11 tot 15 basispunten speelt een rol. Die is grotendeels voor rekening van Turkije, waar het aantal probleemkredieten fors toenam.

In België zag BNP Paribas Fortis de winst in 2024 stijgen tot 1,48 miljard euro, tegenover 1,38 miljard euro een jaar eerder. De kredietportefeuille van de bank groeide met 2,2 procent, maar de productie van nieuwe kredieten daalde met 12 procent tot 33,4 miljard euro. De daling situeert zich bij de bedrijfskredieten en is volgens Anseeuw te wijten aan het wegvallen van enkele jumbodeals met grote corporates, die van 2023 een topjaar maakten.

Anseeuw hekelde ook de continue toename van de banktaksen in België. Uit een studie van KPMG leidt hij af dat de Belgische banktaksen de hoogste in Europa zijn: “Wij betalen twee keer zo veel banktaksen als een Nederlandse en vier keer zo veel als een Luxemburgse bank. Bovendien is de nieuwe regering van plan de taksen nog eens te verhogen. Dat zou BNP Paribas volgend jaar 80 miljoen euro extra kosten, waardoor we al 430 miljoen euro moeten ophoesten. In de praktijk wordt deze bank daardoor 80 procent meer belast dan een gewone onderneming.”

Geen dividend, om het kapitaal te versterken

De deposito’s namen in België met 5 procent toe tot 156,5 miljard euro en ook de buitenbalansactiva (beleggingsproducten en -fondsen) stegen met 4 procent tot 104 miljard euro. “In de periode juni tot september (toen de banken bikkelden om het geld dat vrijkwam uit de staatsbon, nvdr) zijn we erin geslaagd 8,2 miljard euro te plaatsen in spaar- en beleggingsproducten buiten balans”, aldus Anseeuw. “3,8 miljard euro daarvan ging naar kasbons. Wij hebben toen vooral ingezet op producten met een langere looptijd, en dat commerciële beleid zullen we dit jaar bestendigen.”

Dat heeft alles te maken met de macro-economische vooruitzichten die de bank hanteert. “Wij denken nog altijd dat de Europese Centrale Bank dit jaar de kortetermijnrente verder zal verlagen tot 2 procent”, aldus de CEO van BNP Paribas Fortis. “Vanaf 2026 zou die weer kunnen aantrekken als gevolg van de investeringsdrift in Duitsland en Europa. Maar de langetermijnrente zal al die tijd hoog blijven en misschien nog stijgen.” Dat zou betekenen dat woonkredieten duurder worden.

Ten slotte besliste de bank dit jaar uitzonderlijk geen dividend uit te keren. Ze gaat de winst eenmalig volledig toevoegen aan het kapitaal. Op die manier bereidt ze zich voor op de strengere kapitaalvereisten die een gevolg zijn van een aanscherping van de Bazel-regels. Vanaf volgend jaar zou BNP Paribas Fortis dan opnieuw een dividend uitkeren. De voorbije jaren ging zowat de volledige winst naar het Franse moederbedrijf. Vorig jaar ging het om 2,8 miljard euro.

