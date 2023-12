Bijna 1 op de 2 grote bedrijven gebruikt AI

Bijna een op de zeven bedrijven (13,8 procent) heeft in 2023 artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers geldt dit voor een op de twee (47,9 procent).

Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in bedrijven uitgevoerd door statistiekbureau Statbel.

Automatisering

De meest gebruikte AI-technologieën zijn analyse van geschreven taal (6,0 procent), automatisering van verschillende workflows of beslissingsondersteuning (5,1 procent) en automatisch leren zoals deep learning (4,8 procent).

In grote bedrijven (250 werknemers of meer) wordt AI het meest gebruikt voor workflowautomatisering of beslissingsondersteuning (29,7 procent) en automatisch leren (27,8 procent), en voor analyse van geschreven taal (22,8 procent).

Uit de enquête blijkt voorts dat bijna negen op de tien bedrijven een website hebben. Een kwart van de bedrijven (26,5 procent) ontving bestellingen via websites of apps. De helft van de bedrijven koopt cloudcomputingdiensten via internet. Dit percentage bedraagt 88,2 procent voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Vier op de tien ondernemingen maken gebruik van sociale media.

