Bernard Delvaux (CEO Etex): ‘De Green Deal werd een ramp voor de Europese industrie’

Bernard Delvaux, CEO van de producent van lichtgewicht bouwmaterialen Etex, is voorzichtig optimistisch over de nieuwe stappen die de Europese Commissie zet voor de Europese industrie. Maar het moet snel gaan. “De Green Deal was een mooie ambitie, maar draaide in de praktijk uit op een ramp voor de Europese industrie.”

De Europese industrie lijdt. Zorgt de Clean Industrial Deal die eind februari werd aangekondigd voor een doorstart?

BERNARD DELVAUX. “Het industriële beleid van de Commissie van het voorbije decennium heeft vooral veel vernietigd. De groene ambitie was weliswaar mooi. Maar in de praktijk draaide het uit op een ramp voor de Europese industrie, terwijl die ook tien jaar geleden al concurrentienadelen had. De Green Deal heeft die alleen maar versterkt: hoge energieprijzen, CO2-heffingen, strenge regelgeving, bureaucratie. Wat dan weer leidde tot te trage besluitvorming, vertragingen voor vergunningen. Dat alles heeft de industrie uit Europa weggejaagd. En was het een goede zaak voor de vergroening van de planeet? Nee, de CO2 die uit Europa verdween, wordt elders in de wereld geproduceerd;”

U klinkt weinig enthousiast over de verklaringen van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen van woensdag 26 februari?

DELVAUX. “Het is goed dat ze de boodschap van de industrie duidelijk begrepen heeft. Maar ik blijf zitten met de vraag: wat nu? Welke concrete stappen komen er, op welke termijn? Bijkomende regels bovenop de al bestaande zouden worden uitgesteld. Maar het zijn de bestaande regels die vandaag de Europese industrie pijn doen. Vooraleer die zouden kunnen verdwijnen, zijn we nog eens jaren later. Dat is te laat. Tegen dan is een groot deel van de industrie vertrokken uit Europa”.

In eigen land wil de regering-De Wever de werkgelegenheidsgraad tegen 2029 opkrikken tot 80 procent. Dat betekent meer dan 100.000 nieuwe banen per jaar. Is dat realistisch?

DELVAUX. “Doelstellingen formuleren is goed. En de werkgelegenheidsgraad opkrikken doet de overheidsschuld dalen. Het is ook goed voor sociale cohesie, werk betekent integratie. Maar net zoals in de bouw is het verhaal veel ingewikkelder. Werklozen moeten niet alleen willen werken, ze moeten ook de juiste opleiding hebben. Er is iets mis met de technische opleidingen in Wallonië. Wie naar een technische school gaat, wordt nog steeds bekeken als een sukkel. Terwijl het mooi beroepen zijn, waarmee mensen heel goed hun brood kunnen verdienen”.