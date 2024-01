Belgische start-up mag slimme pediatrische armband op de Amerikaanse markt brengen

Gabi SmartCare heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht krijgen voor de commercialisering van een slimme armband om baby’s en kinderen tot 12 jaar medisch op te volgen buiten het ziekenhuis. Bij de armband hoort een digitaal platform toegankelijk voor artsen.

Het bedrijf uit het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert start de commercialisering in de VS in het tweede kwartaal. “De FDA-certificering is de commerciële toegangspoort voor onze oplossing in het medische domein”, dixit CEO Jonathan Baut. Het bedrijf biedt naar eigen zeggen de enige digitale pediatrische oplossing die een digitale monitoring vanop afstand mogelijk maakt.

Gabi Smartcare, opgericht in 2017 sloot in oktober reeds een samenwerkingsovereenkomst met meer dan dertig Amerikaanse ziekenhuizen.

Het bedrijf haalde in april 2021 meer dan 3 miljoen euro op bij openbare en private Waalse investeerders. Het bedrijf plant dra een nieuwe kapitaalronde om de groei te ondersteunen.