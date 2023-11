Belgische inflatie stijgt licht in november

De inflatie is in november lichtjes gestegen in België, maar blijft met 0,76 procent wel laag. De inflatie van voedingsproducten is wel blijven dalen, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van statistiekbureau Statbel.

In oktober was de inflatie plots fors gedaald naar 0,36 procent, het laagste niveau sinds januari 2021. De inflatiecrisis kende een piek in de laatste maanden van 2022, de periode waarmee de huidige prijzen worden vergeleken.

In november is de inflatie toch weer wat gestegen, maar hij blijft wel nog een stuk onder 2 procent, de doelstelling op middellange termijn van de Europese Centrale Bank. De voedingsinflatie blijft wel verzwakken en komt nu uit op 8,22 procent, tegen 8,98 procent in oktober.

Energieproducten hebben opnieuw een verlagend effect. Ze waren deze maand 32,9 procent goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is zelfs 71,2 procent goedkoper.

Bij de stijgers zijn olijfolie (24,8 procent duurder), verblijven in vakantiedorpen (+23,9 procent), aardappelen (+17,8 procent) en thee (+16,7 procent) de uitschieters.

Tegenover vorige maand valt vooral de prijsstijging van alcoholische dranken op. Die werden 9,8 procent duurder. Aardgas werd, ondanks de forse daling op jaarbasis, 10,8 procent duurder. Motorbrandstoffen daalden daarentegen 4,5 procent in prijs. Hotelkamers werden 7,3 procent goedkoper.

