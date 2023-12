België wil geleidelijk einde aan 13 miljard euro subsidies fossiele brandstoffen

Ons land heeft zich op de klimaatconferentie in Dubai aangesloten bij een oproep van Nederland om geleidelijk aan de subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten.

Nederland lanceerde eerder een internationale coalitie gericht op de geleidelijke stopzetting van subsidies voor fossiele brandstoffen. Tot nu toe hebben een tiental landen zich aangesloten bij de oproep, waaronder België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Finland en Canada.

Het Nederlandse initiatief volgt op het besluit dat werd genomen tijdens COP26 in Glasgow in 2021, waar bijna 200 landen overeenkwamen om “inefficiënte” subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen.

De Nederlandse oproep stelt voor dat de ondertekenende landen hun subsidies voor fossiele brandstoffen publiceren voor de volgende COP29, die gepland staat voor november 2024. In België wordt deze inventarisatie al uitgevoerd door de federale regering, zegt het kabinet van de federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi.

13 miljard euro

Het bedrag aan “subsidies” voor fossiele brandstoffen in België in 2020 werd geschat op bijna 13 miljard euro, waarvan bijna 11 miljard euro aan directe subsidies (voornamelijk in de vorm van belastingvrijstellingen of verlaagde accijnzen of btw) en ongeveer twee miljard euro aan indirecte subsidies (voornamelijk via het belastingstelsel voor bedrijfswagens en de btw-vrijstelling op vliegtuigtickets).

MR-vicepremier David Clarinval liet in een bericht op X weten dat hij ertegen is dat de federale regering een einde zou maken aan het beleid ter ondersteuning van fossiele brandstoffen. Hij wees erop dat “het stopzetten van deze steun zou betekenen dat het sociaal tarief voor honderdduizenden Belgen wordt stopgezet en dat bedrijfswagens (inclusief elektrische) worden afgeschaft”.