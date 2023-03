België kent stijgende inflatie in maart: forse vertraging in Nederland en Duitsland

De inflatie in België bedroeg 6,67% in de maand maart, blijkt uit cijfers van Statbel. In onze buurlanden zien we heel andere bewegingen, want zowel in Nederland als Duitsland vertraagde de inflatie. Al blijven de prijzen van voeding ook hoog in onze buurlanden.

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen, is in maart flink afgenomen. Dat kwam vooral door de dalende energieprijzen. Voeding, dranken en tabak werden er wel opnieuw fors duurder. Ook de prijzen van industriële goederen namen verder toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie in maart 4,4 procent bedroeg. In februari nam de inflatie nog toe tot 8 procent op jaarbasis. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkten bedroeg deze maand 15,0 procent, tegen 15,1 procent in februari. De prijzen van industriële goederen gingen met 8,8 procent omhoog, tegen 8,7 procent in februari. Energie, inclusief motorbrandstoffen, werd daarentegen dik 28 procent goedkoper na een prijsdaling van 1,1 procent in februari.

Duitsland en Spanje

Gelijkaardige bewegingen in Duitsland. De inflatie in de grootste economie van de eurozone lag op 7,4 procent, tegen 8,7 procent in januari en februari. Het betekent wel dat de consumptieprijzen nog altijd veel hoger liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is wel de eerste maal sinds augustus dat de prijzen in Duitsland met minder dan 8 procent stegen.

Voeding wordt nog altijd veel duurder in Duitsland, met een inflatie in maart van 22,3 procent op jaarbasis. Maatregelen van de regering temperden dan weer de prijzen voor energie. De vertraging van het algemene inflatiecijfer in Duitsland was verwacht, onder meer als gevolg van het statistisch effect waarbij vergeleken wordt met maart vorig jaar, toen de inflatie al erg was gestegen door de duurdere energie als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Ook in Spanje vertraagde de inflatie, tot 3,3 procent in maart, tegen 6 procent in februari. In België werd in maart nog een inflatie gemeten van 6,67 procent. Voor het eerst in maanden was er geen verdere daling meer, voornamelijk door de erg hoge voedingsinflatie. In België bedroeg de inflatie in maart 6,67 procent. Het gaat om een lichte stijging tegenover februari.