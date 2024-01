België is bij ‘de slimste 10 landen van Europa’

Het Duitse online bijlesplatform TutorSpace is op basis van een selectie indicatoren op zoek gegaan naar de slimste landen van Europa. Zwitserland komt als winnaar uit de bus.

België bezet de zevende plaats in de ranglijst, net na Zweden en voor Nederland en onze andere buurlanden. Bekijk de ranking onder dit artikel.

Waarop is de ranking gebaseerd?

TutorSpace heeft zich voor de rangschikking gebaseerd op zeventien indicatoren die te maken hebben met intelligentie en ontwikkeling, gegroepeerd in vier categorieën: kwaliteit van en toegang tot onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek, geletterdheid, digitale geletterdheid en overheidsinvesteringen.

Elk van de 44 gescreende landen kreeg op elk van die vier categorieën een score op 100, en vervolgens een totaalscore op 100.

Zwitserland op 1

Daarbij kwam Zwitersland als winnaar uit de bus, met een score van 81,1 op 100. De Zwitsers scoren op elke categorie meer dan 75 procent en moeten op het gebied van onderwijskwaliteit en -toegang (85%) enkel Estland laten voorgaan.

Na Zwitserland volgen de vijf Noordse landen, in volgorde, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Zij bezetten dus de helft van de top tien. De Denen, de IJslanders en de Noren blinken uit in (digitale) geletterdheid, terwijl de Finnen het best scoren op onderwijskwaliteit en -toegang, en de Zweden op overheidsinvesteringen.

België blijft buurlanden voor

Na de Noordse landen volgt België op de zevende plaats, met 69,12 op 100. Ons land scoort in de studie van TutorSpace het slechtst op hoger onderwijs en onderzoek, ingegeven door het feit dat we slechts twee universiteiten in de top honderd van de wereld hebben: UGent en KU Leuven.

Opvallend is wel dat België al zijn buurlanden voorblijft. Nederland is achtste met 68,97 procent, het Verenigd Koninkrijk (67,83%) sluit de top tien, Duitsland volgt op plaats 11 met 64,84% en Luxemburg op plaats 15 met 60,06%. Frankrijk haalt de top vijftien niet.