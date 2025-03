België bijt spits af: Takeaway.com brengt de apotheek bij u thuis

Vanaf nu kunnen Belgen via de app van Takeaway.com een ruim assortiment parafarmaceutische producten met een simpele klik meteen thuis laten bezorgen. Takeaway.com sluit daarvoor een partnerschap met BENU, een groep van apotheken.

Takeaway.com breidt zijn aanbod opnieuw uit met een volledig nieuw assortiment: ook de BENU-apotheken staan vanaf nu op het bezorgplatform. Snel nood aan keelpastilles of hoestsiroop tijdens de wintermaanden? Dan moet u de kou niet meer trotseren om naar de apotheek te gaan. Consumenten kunnen kiezen uit meer dan 1.200 niet-medicinale artikelen, waaronder huidverzorging, vitamines en intieme hygiëne. Het initiatief is een primeur in België: Takeaway.com wordt het eerste en enige onlinebezorgplatform dat ook parafarmaceutische en over-the-counterproducten, die je zonder voorschrift bij de apotheek kunt verkrijgen, thuis levert.

“België bijt de spits af met het proefproject, met als bedoeling de dienst ook internationaal uit te rollen, startend met het Verenigd Koninkrijk”, aldus Siska De Lombaerde, country director bij Takeaway.com Belgium & Luxembourg. “We zijn gestart in Oostende, en zullen de volgende weken onze activiteiten in eerste instantie uitbreiden naar zo’n vijftien winkels in grote steden”, aldus Siska De Lombaerde. Met de nieuwe samenwerking zet Takeaway.com opnieuw een stap in een ambitieus retailplan. Met een steeds grotere keuze aan sterke partners wil het steeds meer keuze en flexibiliteit bieden. De levering zal in eerste instantie geen grote impact hebben op de logistieke operatie van Takeaway.com.

De BENU-winkels waarmee Takeaway.com zal samenwerken, behoren tot de Phoenix Group, de Europese leider in farmaceutische groothandel, apotheekretail en diensten voor de farmaceutische industrie. De Phoenix Group is aanwezig in 29 markten in heel Europa en heeft meer dan 48.000 medewerkers. Phoenix heeft ook meer dan 3.200 eigen apotheken in 17 Europese landen, waar ongeveer 185 miljoen patiënten per jaar naast hun medicijnen ook deskundig advies krijgen van apothekers.

Medicijnen en maaltijden

“We proberen onze koeriers zo optimaal mogelijk in te zetten”, legt De Lombaerde uit. “De leveringen zullen, net als de maaltijden, binnen de 30 à 45 minuten geleverd worden. Al is het niet uit te sluiten dat we op termijn ook de optie geven om niet direct te leveren.”

De elektrische fietsen en scooters van Takeaway.com zijn voorzien van fietstassen en ook de rugzakken van de koeriers bevatten verschillende compartimenten, zodat de medicijnen gewoon samen met maaltijden kunnen worden vervoerd. “Daar is uiteraard regelgeving rond, maar ook vandaag kunnen onze koeriers perfect een koude en een warme maaltijd tegelijk vervoeren. In die zin moet er niets veranderen.”

Takeaway.com werd onlangs geprezen in het Fairwork Report van de KU Leuven. “We werken sinds 2016 met koeriers in loondienst, in België zijn dat er ondertussen zo’n 2.000.” Het is een gemengd systeem: in meer landelijke omgevingen zorgen restaurants soms zelf voor de levering. Voor hen fungeert Takeaway.com louter als tussenpersoon.

“Maar we beschikken dus over een flexibele pool van koeriers, die half- of voltijds in dienst zijn”, legt De Lombaerde uit. “Die bezorgdienst levert onder meer maaltijden aan huis voor restaurants die geen soortgelijke service aanbieden. Zij vormen een kleinere, maar belangrijke groep. Je ziet onze koeriers in vijftien Belgische steden. De dienstverlening helpt om onze identiteit in de verf zetten. Je kunt je zeker de typische oranje kledij en fietsen van onze medewerkers voorstellen. Het zijn onze brand ambassadors, die visibiliteit aan ons platform geven. We zullen de impact van onze nieuwe dienst monitoren en waar nodig extra koeriers aanwerven.”

“Het bedrijf heeft enorme stappen gezet sinds ik in 2007 als eerste werknemer startte, bij wat toen nog Pizza.be heette”, herinnert Siska De Lombaerde zich. “Ik was de eerste werknemer in België en ging op pad om restaurants te overtuigen hun maaltijden via ons platform aan te bieden. Ik was in die tijd verantwoordelijk voor de sales, de marketing en de hr in één. (lacht)”

Breed assortiment

Dat je meer dan alleen maar maaltijden kunt bestellen via Takeaway.com is niet nieuw. In samenwerking met supermarkten levert het platform sinds enkele jaren boodschappen in een mum van tijd aan huis. Dat is een hele evolutie sinds de oorspronkelijke droom van de oprichter en CEO Jitse Groen. Op een verjaardagsfeest in 1999 had die zin in Chinees, maar de enige besteloptie was pizza, die dan ook nog uit Amsterdam moest komen, zowat 60 kilometer verderop. Het zette hem aan om afhaalopties overal en snel beschikbaar te maken.

“Sinds enkele jaren kun je ook je boodschappen laten thuisbrengen via ons platform”, aldus De Lombaerde. “Eigenlijk gaat het om gemak. Onze missie is dan ook ‘deliver everyday convenience’. Het is onze ambitie onze klanten altijd en overal de beste keuze en waarde te bieden, met de handigste bestelervaring. Nu we ons aanbod weer uitbreiden naar een nieuwe sector, zullen onze klanten kunnen kiezen uit een breed assortiment van gezondheids- en persoonlijkeverzorgingsproducten met een snelle levering”, zegt Siska De Lombaerde. “Uiteraard is het interessant dat onze nieuwe partner ook in tal van landen actief is, maar het is niet uitgesloten dat we nog andere partnerschappen sluiten.”

In België heeft Takeaway.com zowat 2 miljoen actieve klanten goed voor ruim 1 miljoen thuisleveringen per maand. “Het grootste deel van de omzet komt nog altijd van de levering van maaltijden, maar je ziet het aandeel van retail gestaag stijgen. We hopen met de levering van parafarmaceutische producten onze portefeuille verder te diversificeren”, aldus De Lombaerde.

Wereldwijd is Just Eat Takeaway.com een van de grootste bedrijven op het gebied van onlinevoedselbezorging. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en richt zich op het verbinden van consumenten en partners via zijn platforms. Met 731.000 aangesloten partners biedt Just Eat Takeaway.com consumenten een breed scala aan keuzes, van restaurants tot winkels. Het platform zou binnenkort overgenomen worden door de Nederlands-Zuid-Afrikaanse investeringsgroep Prosus, die ook een belang van 28 procent heeft in zijn Duitse rivaal Delivery Hero. De deal zou zo’n 4,1 miljard euro vertegenwoordigen.