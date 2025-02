Belfius realiseerde vorig jaar een nettowinst van 1,13 miljard euro, een fractie meer dan een jaar eerder. De Belgische staat kan rekenen op een dividend van 444,5 miljoen euro. Toch blijft de bank voorzichtig, want de risicokosten lopen op als gevolg van het toenemende aantal faillissementen.

De staatsbank Belfius sprong in 2023 voor het eerst over de lat van 1 miljard euro winst. De winstgroei was toen vooral toe te schrijven aan het gunstige renteklimaat. In 2024 deed Belfius er nog procentje bij, met dank aan de verzekeringsactiviteiten. De winst van de bank daalde immers van 876 tot 854 miljoen euro. Maar de verzekeringstak zag zijn winst stijgen van 239 tot 273 miljoen euro.

CEO Marc Raisière is erg opgetogen met de prestaties van de verzekeringsdivisie, en dan vooral van Belfius Direct Verzekeringen (het vroegere Corona Direct, dat geïntegreerd werd in Belfius). “Als je tien jaar terugkijkt, hebben wij een direct verzekeringsbedrijf van nul opgebouwd”, zegt hij. “Belfius Direct Insurance heeft de kaap van 100 miljoen euro premie-inkomsten genomen. Het doel is elke week 1.000 nieuwe schadeverzekeringspolissen af te sluiten. Vooral de kilometerverzekering voor auto’s en de verzekering voor medische kosten van katten en honden zijn enorm populair. Wij blijven geïnteresseerd in een overname van Ethias, maar door het succes van Belfius Direct is de nood minder groot dan voorheen.”

Van de winst keert Belfius 444,5 miljoen euro aan zijn aandeelhouder uit, de Belgische staat via de houdstermaatschappij SFPIM. “Wij hebben sinds 2012 bijna 3 miljard euro uitgekeerd”, beklemtoont Raisière. “Dat is niet slecht als return voor een investering van 4 miljard euro (de prijs die de Belgische overheid in 2011 betaalde om Belfius uit de noodlijdende Dexia-groep los te kopen, nvdr).”

Belfius zag zijn inkomsten in 2024 met 191 miljoen euro stijgen tot 4,24 miljard euro (+5%). De nettorente-inkomsten daalden met 6 procent tot 1,97 miljard euro, maar dat werd gecompenseerd door de toename van de opbrengsten uit verzekeringen en beleggingsproducten.

Scherpe toename faillissementen

Toch is Belfius voorzichtig. De bank zag de risicokosten voor probleemkredieten immers oplopen van 109 tot 133 miljoen euro. Raisière wijst daarvoor naar de slechtere economie en de scherpe toename van het aantal faillissementen. Dat leidt op zijn beurt tot meer wanbetalingen. “Het gaat enerzijds om zombiebedrijven die niet langer genieten van het betalingsuitstel dat tijdens de covid-crisis verleend werd”, legt de CEO van Belfius uit. “Anderzijds zien we drie branches die het economisch moeilijk hebben: kleinere bouwbedrijven en vastgoedpromotoren, de horeca, en maakbedrijven die lijden onder de inflatie en de hoge grondstoffenkosten.”

De risicokredietkosten bevinden zich volgens Raisière op een “normaal” precovidniveau. Maar om voorbereid te zijn op meer faillissementen en wanbetalingen houdt de bank een provisie van 126 miljoen euro bij. Dat komt ongeveer overeen met één jaar kredietkosten. “We denken dat in de vastgoedsector het ergste achter de rug is”, zegt Raisière. “De situatie blijft complex en 2025 zal nog altijd een moeilijk jaar zijn, maar de rente daalt en de economie trekt weer aan. Dat zijn hoopgevende signalen.”

Stuntrente trok nieuwe klanten aan

Op een persconferentie legde Belfius de nadruk op zijn bijdrage aan de Belgische economie. De bank kende vorig jaar 23,8 miljard euro aan nieuwe langetermijnkredieten toe (aan particulieren en ondernemingen), 400 miljoen meer dan in 2023. Het uitstaand klantentegoed aan spaarinlagen en beleggingen liep met 11 miljard euro op tot 197,5 miljard. Daarvan was 6,7 miljard euro een instroom van nieuwe middelen.

Belfius volgde in augustus de stuntrente van ING met een eigen hoogrentende termijnrekening van 3,8 procent bruto, en dat bleek te werken: “We hadden in 2023 3,5 miljard euro zien wegvloeien naar de fiscaalvriendelijke staatsbon. Dat bedrag hebben we volledig teruggehaald en daarenboven 800 miljoen euro extra aangetrokken.”

Die actie, tegen betere voorwaarden dan de marktrente, kostte Belfius wel geld, moet Raisière toegeven: “Wij schatten de kostprijs op 80 miljoen euro. Maar de campagne heeft ons ook een pak nieuwe klanten opgeleverd. Belfius trok vorig jaar netto 18.000 nieuwe klanten aan. Dat was deels te danken aan die hoogrentende termijnrekening, en deels aan het succes van Rebel. Ons beleggingsplatform zit nu al aan meer dan 127.000 klanten, een derde meer dan een jaar eerder.”

Geen nieuwe prijzenoorlog

Raisière verwacht niet dat het in augustus 2025 opnieuw tot een prijzenoorlog tussen de banken komt. Er zal op dat moment opnieuw veel geld van termijnrekeningen en kasbons vrijkomen, maar intussen heeft de ECB de rente al een paar keer verlaagd en de verwachting is dat ze dat in 2025 verder zal doen. “We zitten in een heel andere omgeving”, zegt hij. “Rentetarieven zoals vorig jaar zijn niet langer mogelijk.”