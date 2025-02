Beleggers Philips claimen 800 miljoen euro om slaapapneu-affaire

Een groep van ruim honderd institutionele beleggers heeft een schadevergoeding van meer dan 800 miljoen euro geclaimd bij Philips. Het Nederlandse medisch-technologische bedrijf zou jarenlang gezondheidsrisico’s van zijn slaapapneuapparaten hebben verzwegen. Toen de problemen in 2021 bekend werden, is het aandeel flink gedaald en maakten aandeelhouders grote verliezen. De groep heeft Philips deze week een brief gestuurd over de claim.

Dat meldt advocatenkantoor DRRT, dat samen met Rubicon Impact & Litigation de groep vertegenwoordigt. DRRT stelt dat Philips al in 2015 wist dat schuim van de apparaten kon afbrokkelen tot kankerverwekkende deeltjes. Het bedrijf heeft deze informatie niet met toezichthouders, aandeelhouders of het publiek gedeeld, maar bleef de apparaten produceren en verkopen en maakte daarop flinke winsten, aldus het advocatenkantoor.

Na terugroepacties van de apparaten en bekendmakingen over onderzoeken door toezichthouders is de aandelenkoers van Philips meerdere keren gedaald. De marktwaarde van het bedrijf kelderde tussen 2021 en 2024 volgens DRRT met bijna 28 miljard euro. Daardoor zouden onder meer de groep beleggers die het geld claimt forse verliezen hebben geleden.

‘Tijdig en adequaat geïnformeerd’

Philips ontkent aansprakelijk te zijn en zegt zich “krachtig” te zullen verdedigen tegen de beschuldigingen. “Philips gelooft dat het investeerders altijd tijdig en adequaat heeft geïnformeerd over de problemen bij Respironics”, meldt een woordvoerder. Respironics is het dochterbedrijf van Philips waar de apparaten onder vielen. De woordvoerder benadrukt dat de groep vooralsnog geen formele claim heeft ingediend.

Philips heeft vorig jaar in de VS een schikking getroffen voor 1,1 miljard dollar aan claims rond het schandaal. Ook bereikte Philips een overeenkomst om Amerikaanse patiënten te compenseren voor economische schade door problemen met de apparaten.

De Nederlandse belangenvereniging voor particuliere beleggers VEB stelde Philips in 2022 al aansprakelijk voor de verliezen van aandeelhouders vanwege de slaapapneu-affaire. De VEB raamde de schade door koersverliezen toen op 16 miljard euro.