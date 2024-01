BEKIJK – Emotionele Boeing-CEO Dave Calhoun geeft ‘fout’ toe na incident bij Alaska Airlines

Dave Calhoun, de CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, heeft erkend dat zijn bedrijf een fout heeft gemaakt met de 737 MAX 9-toestellen.

Calhoun sprak medewerkers van Boeing toe op een bijeenkomst in een fabriek in Renton, in de Amerikaanse staat Washington. Hij zei dat het bedrijf zijn fout moet erkennen na het incident met een toestel van Alaska Airlines op 5 januari. Calhoun kreeg het zichtbaar moeilijk (zie video bovenaan dit artikel).

“Veel dank en complimenten aan het team van Alaska Airlines dat het vliegtuig op de grond kreeg op een zeer tumultueus moment en in zeer beangstigende omstandigheden,” zei Calhoun. “Ze hebben hun hele leven getraind om dat te kunnen doen, maar je weet het nooit tot je het weet. En ik hoop dat de meesten het nooit weten.”

De kwestie moet verder worden aangepakt “in alle transparantie, bij elke stap in het proces”, zo zei Calhoun nog. De CEO van Boeing zegt nu te rekenen op de luchtvaartautoriteit “om ervoor te zorgen dat alle vliegtuigen die toelating krijgen om te vliegen ook veilig zijn, en dat dit incident zich niet zal kunnen herhalen”.

Wat is er gebeurd?

In de romp van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines was vrijdag een paneel losgekomen, kort na het opstijgen vanop de luchthaven van de Amerikaanse stad Portland. Het vliegtuig, met aan boord 171 passagiers en zes bemanningsleden, bevond zich op dat moment op 5.000 meter hoogte. Niemand raakte gewond.

Na dat incident had de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA tientallen vliegtuigen van dat type voor inspecties aan de grond gehouden.

Maandag had zowel United Airlines als Alaska Airlines meegedeeld dat bij de inspecties gebreken aan het licht zijn gekomen bij verschillende Boeing 737 MAX 9-toestellen.

