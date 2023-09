Het Poolse technologiebedrijf Nevomo heeft met succes een test uitgevoerd waarbij een spoorvoertuig zweeft op bestaande spoorinfrastructuur. Wereldwijd zijn er al enkele zogenaamde magneetzweeftreinen operationeel, maar bij dit project spoorde het testvoertuig op de klassieke, bestaande sporen.

Nevomo stelde de resultaten van de test dinsdag voor in Brussel. De test met een soort testwagentje bevestigt dat treinen in staat zijn om te ‘zweven’ op een gewone spoorlijn, stelt het bedrijf. Nevomo testte na 3,5 jaar onderzoek zijn ‘MagRail’ op zijn testspoor van meer dan 700 meter lang in Nowa Sarzyna. Voertuigen haalden een snelheid van 135 kilometer per uur. In vakjargon: een stabiele levitatie bij magnetische geleiding over het spoor.

Het ging om een spoortuig van 6 meter lang en 2 ton. Vanaf 70 km/u begon het gevaarte te zweven. In 11 seconden ging het van 0 naar 100 km/u, stelt het bedrijf in een persbericht.



De video toont de eerste test met de zweeftrein op een bestaand spoor

Kosteneffectief moderniseren

Nevomo ziet alvast potentieel in de technologie. Er wordt een snelheid tot 550 km/u vooropgesteld op bestaand spoor. Daarvoor is wel een upgrade van die lijnen nodig, maar geen dus geen volledig nieuwe infrastructuur.

“Voor het eerst in de geschiedenis van de spoorwegen heeft een spoorvoertuig niet op bestaande rails gereden, maar zich erover bewogen zonder wrijving”, dixit CEO en medeoprichter Przemek Ben Paczek in een persbericht.

Daarbij wijst Nevomo op de tijdswinst voor de reiziger en een ecologisch aspect – minder C02-uitstoot in de transportsector. “Door gebruik te maken van bestaande infrastructuur kunnen wij de modernisering van spoorwegvervoer op een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier benaderen, geheel in lijn met de doelen van de Europese Green Deal”, aldus Paczek.

Het bedrijf wil de commercialisering van een eerste versie van MagRail voor vrachttransport opstarten in 2024.

