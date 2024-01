Autoverkoop kent sterk herstel in 2023

Nadat de verkoop van nieuwe personenwagens in 2022 op het laagste peil sinds 1995 was beland, is er in 2023 een sterk herstel gevolgd. Er werden over het hele jaar 476.675 nieuwe personenwagens ingeschreven, 30 procent meer dan in 2022, zo melden de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en sectorfederatie Febiac dinsdag.

‘Het beste resultaat voor de Belgische automarkt sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2020’, klinkt het in een persbericht. In 2019 waren er nog 550.000 nieuwe personenwagens ingeschreven, maar tijdens de coronacrisis zakte dat aantal steeds verder weg, tot 366.000 in 2022.

Bijna de helft (net geen 48 procent) van de in 2023 nieuw ingeschreven auto’s was geëlektrificeerd, vooral dankzij de markt van de bedrijfswagens. Daarbij waren de plug-inhybrides de grootste groep (21 procent van alle nieuw ingeschreven personenwagens), voor de volledig elektrische auto’s (19,3 procent) en de zelfopladende hybrides (zonder stekker) met 7,6 procent. In 2022 waren de geëlektrificeerde auto’s nog goed voor maar een derde van de markt.

Benzinewagens hadden vorig jaar een marktaandeel van 42,4 procent, dieselwagens waren goed voor 8,9 procent.

Het Duitse automerk BMW was opnieuw het populairste automerk in België. Met 50.579 nieuw ingeschreven personenwagens had het een marktaandeel van 10,6 procent. Dan volgden Volkswagen (9,5 procent marktaandeel) en Audi en Mercedes (elk 7,4 procent).

De best verkopende modellen waren in 2023 de BMW X1, Tesla Model Y (beide zowat 11.500 ingeschreven exemplaren) en Dacia Sandero (bijna 10.500).

Er werden in 2023 voorts 25.359 nieuwe motorfietsen (scooters, gemotoriseerde twee- en driewielers en lichte vierwielers) ingeschreven, 2,7 procent meer dan in 2022. ‘Een resultaat dat 3,3 procent boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt’, duiden de FOD Mobiliteit en Febiac.

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton) eindigde 2023 met 67.547 nieuwe inschrijvingen, een vijfde meer dan in 2022. Er werden ook 1.234 nieuwe vrachtwagens ingeschreven van minder dan 16 ton (+26 procent) en 8.815 vrachtwagens van meer dan 16 ton (+16 procent).