AstraZeneca koopt het Belgische biotechbedrijf EsoBiotec. De Britse farmagroep telt tot 1 miljard dollar neer, zo maakten beide bedrijven maandagochtend bekend.

Het Waals-Brabantse EsoBiotec ontwikkelt immunotherapieën om kanker te behandelen. Het heeft daarvoor het zogenaamde ENaBL-platform uitgewerkt, waarbij gebruikgemaakt wordt van aangepaste lentivirussen om genetische informatie naar afweercellen, zoals T-cellen, in het lichaam te brengen. De celtherapie kan zo via een injectie in een ader worden toegediend, waardoor de cellen niet uit het lichaam moeten worden gehaald om ze genetisch aan te passen en vervolgens weer toe te dienen.

EsoBiotec maakt zich sterk dat zijn technologie celtherapie kan vergemakkelijken en versnellen, en toegankelijker kan maken. De behandeling kan “in slechts enkele minuten” in plaats van “weken” worden toegediend. Volgens zijn website bevindt een behandeling tegen multipel myeloom (een vorm van beenmergkanker) zich in het klinische stadium van het onderzoek. Naast kankerbestrijding ziet het bedrijf naar eigen zeggen ook potentieel voor de behandeling van auto-immuunziekten.

AstraZeneca neemt het biotechbedrijf nu over voor tot wel 1 miljard dollar. Het gaat om een eerste betaling van 425 miljoen dollar bij de afronding van de deal, naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar, terwijl de betaling van de overige 575 miljoen dollar afhangt van de verdere ontwikkeling van EsoBiotec’s technologie en marktgoedkeuringen.

In hun mededeling spreken beide bedrijven alvast van “veelbelovende vroege klinische activiteit”. EsoBiotec-CEO Jean-Pierre Latere zegt de ontwikkeling met de steun van AstraZeneca te kunnen versnellen.

Onder de huidige aandeelhouders van het in 2020 opgerichte EsoBiotec zijn onder andere de Belgische farmagroep UCB, de Waalse publieke investeringsvehikels Wallonie Entreprendre en SambrInvest en het privaat-publieke Investsud.