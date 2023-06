Arvesta keert geen dividend uit aan Boerenbondholding

Arvesta, de Belgische marktleider in toelevering aan de landbouw, keert voor het boekjaar 2022 geen dividend uit aan zijn aandeelhouder. Dat is MRBB, de financiële holding van de Boerenbond.

Arvesta boekte vorig jaar een geconsolideerde nettowinst van bijna 25 miljoen euro, bij een omzet van 1,9 miljard euro. Die omzet is sterk gestegen. In 2021 was er nog 1,64 miljard euro omzet. De toename is vooral een gevolg van de fors gestegen grondstoffenprijzen, die in een jaar met ruim een kwart miljard euro aandikten. De nettowinst bleef grotendeels stabiel. MRBB pompte zelfs 70 miljoen euro extra eigen vermogen in Arvesta door de enorme prijsstijgingen van grondstoffen.

CEO Eric Lauwers legt de focus al geruime tijd op investeringen in innovatieve landbouw. Dat weegt op de nettowinst en op het uitgekeerde dividend (zie tabel). “We streven geen winstmaximalisatie na, want we willen investeren in de landbouw van de toekomst”, duidt Eric Lauwers. “Van 2017 tot 2020 deden we al 155 miljoen euro aan kapitaalinvesteringen, in de bestaande business, de machines, de fabrieken. Zonder overnames. Tussen 2021 en 2025 versnellen we dat naar 275 miljoen euro kapitaalinvesteringen. In 2021 hebben we 53,5 miljoen euro geïnvesteerd, in 2022 was het 53 miljoen euro. In 2023 zullen we meer dan 60 miljoen euro aan kapitaalinvesteringen doen.” Koken kost geld, en de Boerenbond-holding kan bijdrages leveren.