ArcelorMittal breidt Franse fabriek nabij Belgische grens uit

Staalgigant ArcelorMittal gaat in zijn vestiging in Mardyck, nabij Duinkerke in het noorden van Frankrijk en een twintigtal kilometer van de Belgische grens, een nieuwe productielijn bouwen. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd.

De lijn zal vanaf 2025 zowat 200.000 ton staal per jaar produceren bestemd voor de bouw van motoren voor elektrische voertuigen. Daarmee zal de productiecapaciteit van dat soort staal – elektrisch staal genoemd – in Europa verdrievoudigen. Het gaat om een investering van 300 miljoen euro. De nieuwe productielijn zal goed zijn voor een honderdtal extra banen. In de vestiging werken momenteel zowat 500 mensen.

Elektrisch staal bevat silicium en heeft sterke magnetische eigenschappen. Met het staal kunnen de onderdelen van elektrische motoren gemaakt worden die elektriciteit omzetten in beweging. De vraag naar het staal, dat ook wordt gebruikt in huishoudapparaten en windmolens, neemt sterk toe met de stijgende vraag naar elektrische voertuigen.