Amerikaans fonds investeert 150 miljoen in Waals techbedrijf Odoo

Het Amerikaanse investeringsfonds General Atlantic investeert 150 miljoen euro in het Waalse technologiebedrijf Odoo, met de bedoeling om de mondiale groei van de onderneming te ondersteunen. Dat staat maandag in een persbericht.

Financiële details over de operatie werden niet meegedeeld, maar volgens zakenkrant L’Echo zouden de Amerikanen een kwart van het belang van het overheidsvehikel ‘Wallonie Entreprendre (WE) overnemen, en de helft van het belang van de Luikse investeringsmaatschappij Noshaq. Samen is dat goed voor zo’n 4 procent van het kapitaal van het technologiebedrijf. Odoo wordt gewaardeerd op ongeveer 3 miljard euro.

Odoo, met zetel in het Waals-Brabantse Grand Rosière, is gespecialiseerd in opensourcesoftware voor bedrijfsbeheer. Het technologiebedrijf is wereldwijd actief en groeit erg snel. De software telt miljoenen gebruikers. Vorig jaar werden nieuwe kantoren aangekondigd in Kenia, Australië, Brazilië, Spanje, Duitsland en Italië.

Odoo werd vorig jaar uitgeroepen tot Franstalige onderneming van het jaar. De CEO Fabien Pinckaers kreeg eerder al de titel van Manager van het Jaar toegekend.

Lees ook: