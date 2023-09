Afkoelende vastgoedmarkt slaat gat in Vlaamse begroting

De inkomsten uit registratierechten zullen 500 tot 700 miljoen euro lager uitvallen in 2024. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) donderdag gezegd in De Tijd en Het Laatste Nieuws.

Door de rentestijging stellen gezinnen de aankoop van een woning uit en wachten projectontwikkelaars met investeren. Dat heeft zijn effect op de inkomsten uit registratierechten. Het tekort op de Vlaamse begroting, dat eerder geschat werd op 2 miljard euro, loopt verder op. Mogelijk zijn de begrotingscijfers nog slechter door een vertraging van de groei en de inflatie. Met de cijfers in de hand waarschuwt Diependaele zijn coalitiepartners dat ze bij de begrotings­opmaak niet hoeven te rekenen op grote meeruitgaven.

De boodschap is vooral gericht aan CD&V, die honderden miljoenen extra wil investeren in kinderopvang. “Dat wordt moeilijk. Ook ik vind absoluut dat meer kwaliteitsvolle kinderopvang nodig is, maar dan moet er bereidheid zijn om het systeem ook te hervormen.” De slechtere cijfers en het veto van de N-VA tegen grote extra uitgaven kunnen de begrotingsoefening bemoeilijken. Met een succesvolle septemberverklaring hoopte minister-president Jan Jambon (N-VA) het stikstofdebacle van deze zomer door te spoelen. CD&V hamert al maanden op investeringen in kinderopvang.

Lees ook: