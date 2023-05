Action start webshop in België

De Nederlandse discountketen Action heeft een Belgische webshop gelanceerd. De keten belooft er zowat 150 producten “die complementair zijn met het winkelaanbod”, zo zegt ze maandag in een persbericht.

In de webshop worden andere producten aangeboden dan in de winkels, zegt Action. Dat zijn bijvoorbeeld grotere artikelen, zoals tuinmeubilair, gereedschapstrolleys of vloerkleden, die klanten vaak liever aan huis geleverd krijgen. Net zoals in de fysieke winkels, zal ook in de webshop het assortiment regelmatig veranderen.

“De webshop is een belangrijke stap in Actions ambitie om noodzakelijke en verrassende artikelen nog toegankelijker te maken voor een zo breed mogelijk publiek”, zegt de keten nog. Net zoals in België in 2005 de eerste Action-vestiging buiten Nederland werd geopend, is de Belgische webshop ook de eerste na de Nederlandse, die twee jaar geleden werd opgestart.

Action telt in België intussen 210 fysieke winkels.