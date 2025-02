ABN Amro start met een Belgisch corporate-financeteam

ABN Amro richt een corporate-financeteam op in België. Dat moet lokale familiale kmo’s adviseren over fusies, overnames en schuld- en kapitaaloperaties. Voor de bank past dat puzzelstukje in de strategie om ondernemers zowel privé als professioneel bij te staan.

De Nederlandse bank ABN Amro positioneert zich in ons land vooral als een private bank, die vermogende klanten bedient. Sinds 2017 is ze ook weer actief in corporate banking, de kredietverstrekking aan ondernemingen. De bedoeling is dat de twee activiteiten elkaar versterken. Joachim Aelvoet, country head van ABN Amro België, ziet groeimogelijkheden in zo’n kruisbestuiving.

“In private banking is ABN Amro een van de leidende spelers in Noordwest-Europa”, zegt hij. “Maar ook in corporate banking heeft de bank veel expertise om ondernemingen te helpen. Op het gebied van bedrijfskredieten zijn we een relatief kleine speler in België, maar ons leenboek is intussen enkele miljarden euro’s groot en telt heel wat grote namen. De uitdaging is aansluiting te vinden bij kmo’s en familiebedrijven, die in België sterk vertegenwoordigd zijn.”

In dat kader past de beslissing om een lokaal corporate-financeteam te starten. Corporate finance is financieel en strategisch advies aan ondernemingen op het gebied van fusies, overnames, waarderingen en kapitaalstructuren. “Corporate finance past in onze propositie om klanten zowel privé als professioneel bij te staan”, zegt Aelvoet.

Drempel verlagen voor kleine familiale ondernemingen

“Tot hiertoe boden wij corporate-financediensten aan vanuit Nederland voor bedrijven die minimaal 100 miljoen euro omzet maken”, zegt Yannick Huygens, hoofd corporate banking van ABN Amro België. “Door een lokale activiteit te starten willen we de drempel verlagen, zodat ook kleine familiale ondernemingen er beroep op kunnen doen. Er is in dat segment behoorlijk wat vraag naar dat type van dienstverlening.”

Het lokale team zal aanvankelijk bestaan uit drie specialisten. “Zij kunnen een beroep doen op de expertise van ABN Amro die aanwezig in andere landen, zoals Nederland en Duitsland”, zegt Huygens. ABN Amro gaat prat op zijn sectorexpertise in thema’s zoals mobiliteit, digitalisering en energie. “Wij gaan ook wat breder in ons advies dan klassieke M&A-boetieks”, stipt Huygens aan. “Zo hebben we oog voor de mogelijkheden van private debt (schulden die buiten de banken om worden aangegaan, nvdr) en in sommige gevallen kunnen we ratingadvies geven.”

Achterstand op Delen en Degroof verkleinen

Als vermogensbank ligt de klemtoon bij ABN Amro België op het segment wealth management, klanten die minstens 1 miljoen euro door de bank laten beheren. “Door die positionering zitten we vaker in de wereld van familiale ondernemers”, zegt Aelvoet. “Als zij hun bedrijf verkopen, kan dat onze groei versterken.”

Met een beheerd vermogen van naar schatting 12 miljard euro is ABN Amro Private Banking een van de middelgrote spelers op de Belgische markt. De bank nam enkele jaren geleden Société Générale Private Banking België over, maar nu ligt de klemtoon op organische groei. “We zijn als vermogensbank groot genoeg om rendabel te zijn”, zegt Aelvoet. “Maar we willen blijven groeien, zodat onze achterstand op spelers als Bank Delen en Degroof Petercam kleiner wordt.”