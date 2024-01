Bierbrouwer AB InBev wordt een van de hoofdsponsors van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het alcoholvrij bier Corona Cero wordt in de markt gezet als focusdrank.

AB InBev heeft vrijdag in Londen een partnerschap ondertekend met het Olympisch Comité. De brouwer is naar eigen zeggen het enige Belgisch bedrijf dat het tot hoofdsponsor van het IOC heeft geschopt.

De samenwerking geldt voor de komende Olympische Spelen in Parijs, de Winterspelen in Milaan in 2026 en de Spelen in Los Angeles in 2028. Ook de Paralympische Spelen zitten vervat in de samenwerking.

AB InBev en Olympische Spelen, gedeelde waarden

“We zijn bijzonder blij dat we dit partnerschap kunnen aankondigen”, zei Thomas Bach, voorzitter van het IOC. “De waarden van de Olympische beweging worden gedeeld met AB InBev: het gaat over het plezier van sport, maar ook over sociale verantwoordelijkheid.

“Zowel InBev als het IOC zijn vastbesloten om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden, en welke gelegenheid doet dat beter dan de Spelen?”

Corona Cero

De brouwer kiest bewust voor een non-alcoholische drank als sponsormerk. “Corona Cero is wereldwijd het snelst groeiende alcoholvrije bier en de markt voor non-alcoholische bieren groeit sneller dan de totale alcoholmarkt”, zei Michel Doukeris, CEO van AB InBev.

“AB InBev en sport gaan hand in hand. Door dit bier in de markt te zetten, moedigen we verantwoordelijke consumptie aan, respect, excellentie en vriendschap.”

Het bedrijf sponsort behalve het IOC ook het nationale Olympisch Comité van de Verenigde Staten, is vrijdag aangekondigd. In de VS zet AB In Bev het bier Michelob ULTRA, een licht bier van 4,2 procent, in de kijker.

Ook het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) mag steun verwachten van de bierreus, liet Doukeris vrijdag optekenen. “We zullen België ook steunen, zoals we altijd doen”, zei Doukeris. “Meer nieuws daarover volgt later.”