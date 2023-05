‘Onze voorraad aardgas blijft in 2023 een probleem’

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt dat de markt voor aardgas in 2023 krap en onzeker blijft, ook al is de grootste druk verdwenen.

Met dank aan een milde winter en politiek ingrijpen zijn de recordprijzen van 2022 verleden tijd. Niettemin blijft de gasmarkt onzeker en is het aanbod op de markt al bij al krap, aldus het IEA in een kwartaalrapport over de gasmarkt.

Het risico op mogelijke bevoorradingsproblemen is dan ook niet helemaal verdwenen. Een droge zomer en koude winter, een lagere aanvoer van Russisch gas en een stijgende vraag vanuit Azië – in het bijzonder China – zijn de voornaamste risico’s.

Door het gebruik van hernieuwbare energie daalt de Europese vraag naar aardgas, maar het IEA verwacht een stijgende vraag (+6 procent) vanuit China en Azië in zijn geheel (+3 procent). “De wereldwijde gasbevoorrading blijft in 2023 dan ook krap, en het globale evenwicht is omgeven door ongewoon veel onzekerheden”, aldus het Internationaal Energieagentschap.