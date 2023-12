Aandeelhouders Solvay keuren splitsing aandeel en miljoenenbonus voor CEO goed

De aandeelhouders van het Belgische chemiebedrijf Solvay hebben vrijdag op een buitengewone algemene vergadering in Brussel de splitsing van het bedrijf, in Solvay en Syensqo, goedgekeurd. Er daagde een recordaantal aandeelhouders op, zegt Solvay in een persbericht.

Alle voorgestelde resoluties kregen groen licht, klinkt het. Dus ook de uitzonderlijke bonus van 12 miljoen euro voor topvrouw Ilham Kadri. De vakbonden bij Solvay hadden nochtans gevraagd om dat punt niet goed te keuren.

De splitsing van Solvay – voor de essentiële chemieactiviteiten zoals soda en peroxide – en Syensqo – voor de gespecialiseerde materialen – zal om middernacht ingaan. Vanaf maandag zijn beide aandelen opgenomen in de Bel20, die uitzonderlijk 21 aandelen zal tellen. Syensqo heeft ook een notering op de beurs van Parijs.

Volgens voorzitter Nicolas Boël gaat het om een historisch moment. “Dit moment is hét hoogtepunt van de grondige reorganisatie die Solvay de afgelopen jaren heeft ondergaan onder leiding van CEO Dr. Ilham Kadri. Het project om twee nieuwe sectorkampioenen op te richten begon 18 maanden geleden. De realisatie hiervan is het directe resultaat van de toewijding en het harde werk van onze teams die consequent sterke resultaten konden voorleggen aan onze stakeholders. Beide bedrijven gaan onafhankelijk verder. Hun mooie balansen zullen hun toekomstige groei ondersteunen.”

