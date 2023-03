‘7 op 10 Belgische bedrijven willen aanwerven. Een kwart verwacht ontslagen’

Zeven op de tien Belgische bedrijven willen dit jaar extra werknemers aanwerven. Slechts 26 procent verwacht mensen te moeten ontslaan. Dat blijk uit een onderzoek van Acerta. Ondanks de hoge loonkosten en de onzekere economische situatie bekijken ondernemingen de personeelswerving positief. Al gooit de krapte op de arbeidsmarkt roet in het eten.

De energiecrisis en de recordinflatie hielden onze economie vorig jaar in hun greep, maar als het om personeel gaat, hebben de bedrijven een goed gevoel bij wat er komt in de rest van 2023. 74 procent van de Belgische werkgevers verwacht dit jaar geen mensen te moeten ontslaan. Meer nog: zeven op de tien ondernemingen (69%) zullen in 2023 extra mensen aanwerven. Dat is opvallend, aangezien de loonkosten begin dit jaar sterk zijn toegenomen door de automatische indexering van de lonen. Het hr-dienstenbedrijf Acerta verzamelde die gegevens bij een steekproef van 500 Belgische ondernemingen. De bevraging liep tussen 12 en 23 januari 2023.

Hoewel slechts een kwart van de bedrijfsleiders op dit moment rekening houdt met ontslagen dit jaar, zoeken ondernemingen wel andere oplossingen om de stijgende loonkosten tegen te gaan. De helft van de bedrijven (51%) doet nu al specifieke inspanningen om de loonkosten in hun organisatie te beperken. In 2023 zoeken werkgevers de oplossingen vooral hierin: geen of minder opslag geven (26%), ouderschapsverlof en tijdskrediet toekennen (18%), meer onbetaalde vakantie laten opnemen (18%) of deeltijds werken stimuleren (13%).

Bron: Acerta

Het probleem knelpuntjobs

En hoewel er volop wordt aangeworven, is er toch ook ongerustheid over knelpuntberoepen. Jobaanbiedingen die niet ingevuld raken, zijn een probleem bij 67 procent van de ondernemingen in ons land. Het gaat daarbij ook vaak om een groot deel van het totaal aantal banen. 17 procent van die bedrijven met knelpuntbanen moet vaststellen dat zelfs meer dan een kwart van de functies in de onderneming niet wordt ingevuld. 26 procent houdt het op 10 à 25 procent knelpuntjobs. In de zorg-, de cultuur- en de non-profitsector blijkt de uitdaging van knelpuntbanen het grootst.

“De krappe arbeidsmarkt is een uitdaging voor zowel rekrutering als retentie, het behoud van personeel”, zegt Hannelore Van Meldert, expert talent bij Acerta. “Halsstarrig vasthouden aan de zoektocht naar een witte raaf werkt niet meer. Bedrijven verschuiven hun focus het best naar de opleiding en ontwikkeling van kandidaten en huidige medewerkers, en ook nieuwe ervaringen kunnen hier een rol spelen.”

Bron: Acerta

Jobhoppen tegengaan

Retentie is nog een andere uitdaging voor ondernemingen in ons land, geven de cijfers van het onderzoek aan. Slechts 30 procent van de bedrijven is er gerust in dat hun beste werknemers hen trouw zullen blijven in 2023. Vooral de grote werkdruk (32%), te weinig perspectieven op het gebied van loon (32%) en onvoldoende doorgroeimogelijkheden (18%) zijn de voornaamste redenen waarom werknemers hun bedrijf zouden verlaten, aldus de bedrijfsleiders.

Van Meldert verwijst hier opnieuw naar het belang van doorgroeimogelijkheden en opleidingen om te voorkomen dat werknemers gaan jobhoppen. “Nieuwe opleidingen of doorgroeimogelijkheden zijn vaak een drijfveer voor mensen om van werkgever te veranderen. Om competitief te blijven, moeten ondernemingen streven naar duurzame loopbanen. Dat zijn carrièrepaden met een correcte verloning aan de basis en aandacht voor welzijn, ruimte voor groei, zekerheid voor de toekomst en een relevante jobinvulling. Medewerkers worden het best proactief begeleid in welke rollen ze zichzelf zien ontplooien en die generiek ingezet kunnen worden. Er is een combinatie van motivatoren nodig om als bedrijf te voorkomen dat mensen met kansen op de krappe arbeidsmarkt gaan jobhoppen.”