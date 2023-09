De gasprijs daalt al enkele dagen. Maandag was de prijs 5,5 procent lager en dinsdag zakte hij nog eens met 2,1 procent. Een hoge elektriciteitsproductie en de gevulde Europese gasvoorraden liggen daarvoor aan de basis, maar er is ook onzekerheid.

Met de herfst en winter die eraan komen, voorspellen analisten al maandenlang stijgende gasprijzen. Vanaf juni is die prijsstijging ingezet. Het hoogtepunt kwam er op 22 augustus in de Nederlandse Title Transfer Facility (TTF), een handelsplaats voor gas. Sindsdien zette de prijs een dalende beweging in, tot onder 35 euro. Bij de Britse tegenhanger van de TTF is een vergelijkbare trend zichtbaar.

Bloomberg wijst meerdere oorzaken aan. De eerste is de nazomer in Europa, die voor hoge temperatuurgemiddelden zorgt. Voorts draait de elektriciteitsproductie op volle toeren. Er is een sterke noordwestenwind die de windturbines aan het werk zet, en in Frankrijk raakte bekend dat de kerncentrales meer energie zullen opwekken dan verwacht.

Een derde belangrijk aspect is de Europese gasvoorraad die 94 procent van zijn capaciteit heeft bereikt. Dat is hoger dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Als Europa dan toch met leveringen in de problemen zou komen, heeft het een stevige buffer klaar.

Stakingen

Tegelijk is er een onzekere factor die de stemming weer de andere kant kan doen opgaan. De voorbije weken is er sociale onrust ontstaan bij de Australische lng-productiefaciliteiten van Chrevron. Hoewel Europa maar weinig vloeibaar gas in Australië koopt, is die fabriek goed voor 5 procent van de wereldwijde lng-voorziening. Als de arbeiders nog vaker het werk neerleggen, kunnen de gasprijzen de hoogte ingaan. Op 22 september staat bij Chevron een sociaal overleg gepland.

