143 banen bedreigd bij Purmo in Zonhoven

Bij radiatorenproducent Purmo in het Limburgse Zonhoven staan 143 banen op de helling. Het bedrijf wil er de productie van paneelradiatoren stopzetten, nu de vraag naar de klassieke radiatoren fors is gedaald.

De intentie werd donderdag op een buitengewone ondernemingsraad bekendgemaakt. Door de geplande sluiting van de afdelingen productie en onderhoud dreigen 143 werknemers hun baan te verliezen. De intentie is ingegeven door overcapaciteit op de markt voor paneelradiatoren, hoge productiekosten en een lage bezettingsgraad. “Het volume in de fabriek daalt sterk. De vraag naar klassieke radiatoren neemt af. Mensen kiezen vaker voor alternatieven, zoals een warmtepomp”, vertelt Antoine Aarts, gedelegeerd bestuurder van Purmo Belgium. “Het openhouden van fabriek wordt door de dalende vraag heel lastig.”

Er werken 227 mensen bij Purmo in Zonhoven. Naast de fabriek heeft de Finse groep er ook een magazijn en een distributiecentrum en zijn er ook werknemers actief in de verkoop, klantenservice en ondersteuning. Die activiteiten worden niet geraakt door de intentie tot stopzetting. Purmo maakt al sinds 1966 radiatoren in Zonhoven. Tegen eind dit jaar zou de fabriek er worden gesloten.