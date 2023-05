Ruwweg 100.000 mensen kregen foutief voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

Belastingdossier van Trends

In dit dossier vindt u alle artikels die de redactie van Trends schreef om u te helpen bij het invullen van de aangifte. Vanaf morgen beantwoorden we ook de belangrijkste vragen van de lezers van Trends in dit belastingdossier.



Voor mensen die op routine hun aangifte invullen, zijn er dit jaar twee mogelijke instinkers. We geven ze hieronder alvast kort weer:



De eerste is de deadline. Als uw boekhouder of fiscaal advocaat uw aangifte invult, kan het dat die aangifte wat sneller dan normaal op de rails moet worden gezet. Voortaan is het niet de mandataris die uitstel krijgt om de aangiftes voor zijn klanten in te vullen, het is de aard van de inkomsten die u op de aangifte moet invullen die bepaalt of u uitstel krijgt of niet.



Een tweede mogelijke instinker is de plaats op de aangifte voor heterokoppels van wie de vrouw ouder is dan de man. Nakijken of de inkomsten van de juiste persoon in de juiste kolom zijn ingevuld, wordt een prioriteit. De aangifte is voortaan genderneutraal, waardoor niet langer de man automatisch links staat en de vrouw rechts. De leeftijd van de partners bepaalt nu de plaats op de aangifte. De oudste staat links, de jongste rechts.