1 op 6 Belgische gezinnen staat elke maand bijna 240 euro in het rood

Een op de zes Belgische gezinnen geeft elke maand meer geld uit dan er binnenkomt. Dat blijkt uit het European Consumer Payment Report van financieel dienstverlener Intrum waarover Het Laatste Nieuws dinsdag bericht. Gemiddeld gaan die gezinnen 239 euro in het rood. Toch doet ons land het met dat cijfer nog het best van alle ondervraagde landen.

Zo gaat in koploper Noorwegen bijvoorbeeld maandelijks een derde in het rood, goed voor gemiddeld 283 euro. Het Europees gemiddelde ligt op 24 procent.

“Een aanzienlijk deel van onze bevolking leeft structureel boven z’n inkomen”, zegt Guy Van Mullum, Brand & Communications Director van Intrum Benelux. “Consumenten die hun uitgavenpatroon niet onder controle krijgen, houden dat structureel niet vol en komen in de problemen.”

Spaarpotje

Drie op de tien Belgische gezinnen geven aan maandelijks een spaarpotje te kunnen aanleggen. Ruim de helft (55 procent) zegt net rond te komen. Ook daarmee doet ons land het beter dan de andere Europese landen, waar gemiddeld een kwart van de gezinnen maandelijks geld opzij kan zetten.

Intrum schrijft dit toe aan de automatische loonindexering, waardoor het reëel uurloon (het uurloon gecorrigeerd voor inflatie) in ons land in 2023 als enige in Europa is gestegen.

Het European Consumer Payment Report werd deze zomer afgenomen bij 20.000 Europeanen uit 20 landen. In ons land werd een duizendtal mensen bevraagd. (Belga)