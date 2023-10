Ask an expat: De favoriete adressen van Laurence Genon in Washington D.C.

ASK AN EXPAT

de favoriete adressen van Belgen in het buitenland

DE FAVORIETE PLEKKEN VAN Laurence Genon, fotografe en stadsgids in de politieke hoofdstad van de Verenigde Staten

Tekst en foto’s / Trui Moerkerke

“In deze stad heb je maar drie soorten mensen: diplomaten, journalisten en advocaten”, vertelt Laurence Genon. De Belgische, afkomstig uit Waals-Brabant, woont en werkt sinds 2001 in Washington DC. Je kunt haar bezwaarlijk nog een échte expat noemen, DC is de plek waar ze wil blijven, al heeft het haar wat tijd ­gekost om te aarden in de stad. “Veel inwoners van Washington DC zijn hier tijdelijk, pakweg vier jaar, voor hun baan. Ze komen om te ­netwerken, niet om een sociaal leven uit te ­bouwen. Ik was er in het begin niet klaar voor. Vrienden maken en vriendschappen onder­houden wanneer ze na vier jaar alweer ­verhuizen, het is niet makkelijk. Daar ben ik ­ondertussen overheen. Ik heb mijn gezin, met twee adolescenten, en DC is een zeer leefbare en groene stad, met een small town vibe (slechts 700.000 inwoners) en toch zoveel topmusea

en monumenten. Het is een goede mix. Ik ben bijvoorbeeld dol op New York, maar ik zou er niet kunnen wonen wegens veel te druk. DC is mijn thuis geworden.”

Laurence kwam in Washington wonen omdat haar man als journalist het Witte Huis coverde. “Een flink aantal jaren werkte hij als producer voor nieuwsuitzendingen van NBC, van het Clinton-tijdperk tot na de eerste termijn van Bush. Dat was intens natuurlijk, het nieuws stopt nooit. Nu werkt hij aan de andere kant,

in een pr-bureau, waar hij nieuwstrainingen geeft.”

Zelf jongleert Laurence, in een American way, met verschillende opdrachten en banen.

Toen ze negentien was, bracht ze een jaar

in Amerika door, eerst in Florida, daarna in Massachusetts, om haar Engels bij te spijkeren. Missie geslaagd en daarbovenop leerde ze dat jaar, op een korte vlucht tussen Tampa en ­Atlanta, haar toekomstige echtgenoot kennen. Terug in België studeerde ze verpleegkunde, een compromis met thuis, want ze wilde eigenlijk voor kunstgeschiedenis kiezen. Die passie voor kunst en fotografie compenseerde ze ­later. “Ik was ondertussen getrouwd, woonde in DC, had twee kleine kinderen en een man met een superdrukke baan. In tegenstelling

tot in België heb je hier geen betaalbare

kinderopvang. Het had weinig zin dat ik ­meteen werk zou zoeken. Ik bleef thuis en

dat gaf me tijd om fotografie op te pikken en zelfs een diploma te halen. Later volgde ik ook een gidsenopleiding en met alle musea hier was er een grote focus op de Amerikaanse ­geschiedenis en kunst.”

In 2008 startte ze haar fotografiebusiness.

“Ik had al vaak kinderen en families geportretteerd, maar ik begon ook events te fotograferen. Je moet weten dat er toen een bijzondere ­energie voelbaar was, er werd van alles georganiseerd. Obama was net president geworden

en de hele stad verwelkomde hem. Er hing

een enthousiaste sfeer die ik nooit eerder

had gezien in DC. Die periode wordt vaak verge­leken met toen John F. Kennedy in het Witte Huis trok. Beide presidenten brachten verjonging en vernieuwing, en de stad gonsde van deactiviteiten.”

Laurence fotografeerde symposia met top­sprekers, politici en CEO’s. Een van haar ­opdrachten bracht haar in het Witte Huis.

“Tijdens een G7-top vroeg de Italiaanse ­ambassade mij om het partnerprogramma

met de Italiaanse First Lady te fotograferen – de politici vergaderden immers in Camp David. Er was een diner in het Witte Huis en als mijn werk erop zat, ben ik daar bij de staf blijven eten. Dat zijn leuke herinneringen.”

‘DC is een zeer leefbare en groene stad, met een small town vibe en toch zoveel topmusea en monumenten’

Behalve als fotografe begon ze ook als stadsgids te werken. Ze vond een goede balans tot covid haar beide bezigheden in één dag van de kaart veegde. “De events komen stilaan weer op gang en het toerisme ook. Maar tijdens de covid­periode ben ik opnieuw gaan studeren. Ik heb net de testen afgelegd om ook hier als verpleegster te kunnen werken. Dat heb ik dan alvast achter de hand.”

We lopen langs de Potomac River in het Wharf District om een portret te maken. Het is hoogzomer en de terrasjes van de vele restaurants

en bars langs het water zitten afgeladen vol.

De gele watertaxi vaart op en af en ik tel heel wat kajakkers. Ook dat is wat DC voor Laurence zo aantrekkelijk maakt: het is een groene stad en rij je een halfuur buiten het centrum, dan ben je echt helemaal in de natuur.

“The Wharf is een van mijn favoriete buurten, naast Georgetown en Shaw. Je bent hier vlak

bij de National Mall, het legendarische park met monumenten en musea waarvoor je naar DC komt. Je kunt wandelen van het Lincoln Memorial tot aan het Capitool aan de andere kant, iets meer dan 3 kilometer. De meeste ­toeristen willen het Witte Huis zien en dat ­begrijp ik. Maar als je de politiek in deze stad wil voelen en begrijpen, moet je absoluut de tijd nemen om het Capitool te bezoeken. Als je daarbinnen staat, zal je overweldigd zijn.

Het is een immens gebouw dat uitdrukt hoe ­belangrijk politiek hier is. En als de timing ­uitkomt, ga naar het Capitool wanneer het ­congres zitting heeft. De sfeer is dan fascinerend op een manier die je niet kan vatten als je het op tv ziet.”

De Washington DC-adressen van Laurence Genon ETEN MARTIN’S TAVERN Een klassieker in Georgetown, waar

al verschillende presidenten hun

voeten ­onder tafel staken en waar

JFK zich verloofde met zijn Jackie. 1264 Wisconsin Ave, NW,

www.martinstavern.com/

CHAIA TACOS Gezonde en vegetarische taco’s, met tal van vegan opties. Laurence loopt er graag binnen na een tour of fietstocht. 3207 Grace Street, NW,

www.chaiatacos.com

LUPO MARINO Hip restaurant in The Wharf, authentiek Italiaans comfortfood. 40 Pearl Street, SW,

www.lupomarinodc.com

BELGA CAFE Het restaurant van de Belgische chef Bart Vandaele, geïnspireerd door

authentieke Brusselse tavernes. 514 8th Street Southeast,

www.belgacafe.com DRINKEN HOTEL WASHINGTON Als er in de stad één bar uitspringt

omwille van het dakterras met zicht op het Witte Huis, dan is het de bar van het iconische Hotel Washington. 515 15 th Street NW, www.thehotel­washington.com/washington-dc-hotels DOEN UNLIMITED BIKING ­WASHINGTON DC Laurence vindt fietsen de ideale

manier de buurten te ontdekken.

Er zijn fiets­paden en het is niet zo

druk als in de meeste hoofdsteden.

Een e-bike is ideaal, want de stad is niet overal vlak. 998 Maine Avenue, SW,

www.unlimitedbiking.com/washington-dc/

KEY BRIDGE BOATHOUSE Op verschillende plekken in DC kun

je kajaks huren en de stad vanaf de

Potomac bekijken. 3500 Water St, NW, www.boatingindc.com/key-bridge-boathouse

UNITED STATES CAPITOL Met stip op nummer één bij een bezoek aan Washington DC. Vaak kan je zelfs zonder reservatie (gratis) een geleide tour doen. First street, SE, www.visitthecapitol.gov THE NATIONAL MALL Amerika’s meest bezochte National Park, met in het midden Washington

Monument en aan het ene uiteinde

het Capitool, aan de andere kant het Lincoln Memorial. Aan de oostkant van het park vind je tal van musea. www.nps.gov/nama MUSEA NATIONAL GALLERY OF ART Indrukwekkend kunstmuseum met

uitgebreide collectie Westerse kunst.

Een van de drukst bezochte kunstmusea in de Verenigde Staten. Constitution Ave & 6th Street, www.nga.gov

SMITHSONIAN AMERICAN ART MUSEUM Voor haar opleiding tot gecertificeerd stadsgids moest Laurence behoorlijk

wat geschiedenis studeren. Op die

manier raakte ze ook geïnteresseerd

in Amerikaanse kunst. Het Smithsonian American Art Museum, in hetzelfde

gebouw als The National Portrait ­

Gallery, is op dit moment haar ­

favoriete museum. 8th and G Streets, NW,

www.americanart.si.edu BUURTEN GEORGETOWN Een historische buurt, ontworpen als

een havenstad in 1751, met her en

der nog kasseiwegen en mansions in

federalist architectuur. Een heel gezellige wijk ook, met de Georgetown University. Voor tuinliefhebbers heeft Laurence nog tip: Dumbarton Oaks Garden. 1703 32nd street, NW,

www.dumbartonhouse.org SHAW De meest eclectische buurt van DC.

Het is een historische zwarte wijk die nu helemaal hip en happening is. Je vindt er een mix van design en populaire adressen. Veel restaurants en bars ook, theaters en concertzalen.

1. Het Capitool en haar ­bezoekerscentrum

2. Duizenden Japanse kerselaars laten zich in de lente van hun mooiste kant zien

3. De eclectische Shaw wijk

4. Laurence Genon

5. Het Smithsonian Museum of American Art



1. Martin’s Tavern

2. Chaia Tacos

3. Lupo Marino

4. Potomac River

5. Lincoln Memorial

6. Smithsonian

American Portrait Gallery