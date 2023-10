De timing van doelman Simon Mignolet

Trends Style

BRAIN FOOD

wat voedt een gerust gemoed?

Is er iets wat wij van een topkeeper kunnen leren? “Mij hoor je niet zeggen: ‘Doe dit, doe dat en ga op tijd slapen”, zegt Simon Mignolet. Hij keepte meer dan tien jaar bij deRode Duivels, is doelman bij Club Brugge. “Je moet zelfuitvinden wat werkt. Dat heb ik ook gedaan.”

Tekst / An Olaerts

Ik kijk op naar mannen die

doorgaan tot ze 45 zijn Er bestaat immers geen magisch drankje om op top­niveau te blijven spelen. Gianluigi Buffon is zo iemand. Hij is twintig jaar doelman geweest van Italië. Je hebt er heel veel discipline voor nodig. Tegelijk moet je ervoor zorgen dat het spelletje leuk blijft. Te veel discipline leidt tot verzadiging. Je prestaties zakken en iemand anders staat klaar om het over te nemen.

The diary of a CEO is de podcast van Steven Bartlett Hij interviewt

iedere week een specialist uit een vakgebied dat het mijne niet is. Daar leer ik van bij,

vooral over mentaal welzijn.

Ik weet hoe ik mezelf in een staat van opperste concentratie moet brengen Het vergt veel: training, herhaling, visualisatie. Het is geen wankel evenwicht dat ik moet bereiken. Hoe ouder ik word, hoe makkelijker het gaat. Tien jaar geleden was ik minder bezig met de mentale kant van sport. Conditie, kracht en techniek, daar draaide het om. Ik wilde bijleren om optimale prestaties af te leveren. Om de fysieke parameters verder op te drijven, is mentale focus de logische stap.

Ik hou van mooie horloges Ik ben tenslotte ambassadeur voor Bell & Ross. Maar op het voetbalveld is de tijd voor de scheidsrechter. Hij beslist hoeveel tijd er nog is. Voor mij is voetballen beleving, los van de tijd. Het maakt niet uit hoelang het duurt. Kloktijd bewaar ik voor thuis. Daar wil ik wel weten hoe laat het is, bijvoorbeeld om de kinderen op tijd naar school te brengen.

Andere culturen rekken je ­gedachten op Tot ze opnieuw over­tuigingen worden, die je uiteraard ook weer normaal gaat vinden. (lacht) In een kleedkamer met alleen maar Belgische spelers zou ik nooit zoveel geleerd hebben. De culturen die je in het voetbal tegenkomt, zijn een verrijking. Iemand met een achtergrond die niet de jouwe is, laat zien dat je de dingen ook op een andere manier kunt bekijken. Ik heb niet altijd gelijk.

De mens zonder stress moet ­volgens mij nog uitgevonden worden Als voetballer ben ik afhankelijk van kalenders die op heel korte tijd worden gemaakt. Op voorhand heb je weinig houvast. En ook daarna is er niks gegarandeerd. Het schema kan altijd nog veranderen. Ik ben het inmiddels gewoon, de aanpassingen van de aanpassingen van de aanpassingen. Ik weet hoe ik ze moet kaderen. Maar de initiële ­reactie blijft stress.

In de goal ligt mijn focus op de job die ik uit te voeren heb Het bijzondere moment, net voor ik een penalty moet stoppen, maakt geen indruk. Het zogenaamd gestolde ogenblik vol spanning en geladenheid is de zaak van de toeschouwers.