Leadlife wint in één klap 50.000 potentiële gebruikers

Met zijn deal met de Vlaamse overheid zet Leadlife een grote stap om uit te groeien tot het meest complete dataplatform voor preventieve gezondheidszorg. Met de familie Gheysens (Ghelamco) heeft het ook een kapitaalkrachtige meerderheidsaandeelhouder.

Binnenkort kunnen 30.000 Vlaamse ambtenaren en 20.000 gepensioneerde ambtenaren gebruikmaken van Leadlife, als onderdeel van een ambitieus programma van de Vlaamse overheid, Gezond leven op het werk (GLOHW), dat het welzijn van de ambtenaren wil verbeteren en ziekteverzuim tegengaan. Daarmee wil de Vlaamse overheid een voorbeeld geven aan andere organisaties om ook te investeren in het welzijn van hun medewerkers. In een eerste fase krijgen de ambtenaren toegang tot het mobiele platform, waar ze data over hun gezondheid en hun algemeen welzijn kunnen ingeven en opvolgen, zoals hoeveel ze bewegen, welke klachten ze hebben en hoe goed en hoeveel ze slapen. Die data worden opgeslagen in een geëncrypteerde kluis waar de gebruikers de volledige controle over behouden. Op basis van die gedeelde data krijgen ze gepersonaliseerd advies via hun dashboard.

Slechts 3 procent van de bestedingen in de gezondheidszorg gaat naar preventie. Dat is onvoorstelbaar’Jelle Van De Velde, Leadlife

De samenwerking met de Vlaamse overheid is voor Leadlife het moment om meer op de voorgrond te treden. De voorbije jaren werkte het techbedrijf in de luwte aan de uitbouw van een totaalaanbod: een dataplatform dat een enorme toevloed van heel gevoelige data moest aankunnen én een goed uitgerust begeleidingscentrum voor een doorgedreven onderzoek, met onder meer een scanner om visceraal vet in kaart te brengen, naast speeksel- en DNA-analyse. Die gepersonaliseerde begeleiding trekt een ruim publiek aan: van arbeiders die het platform via hun werkgever leren kennen tot Vlaamse techondernemers die rechtstreeks komen.

Software bouwen en tegelijk fysieke begeleiding opzetten kost enorm veel geld. Daarvoor stapte de familie Gheysens (Ghelamco) in als referentieaandeelhouder. Leadlife heeft zijn hoofdzetel en begeleidingscentrum in de Ghelamco Arena in Gent. Maar de samenwerking gaat nog verder. Michael Gheysens, een van de zonen van Ghelamco-oprichter Paul Gheysens, is erg betrokken bij Leadlife (zie kader ‘Wij zijn geen passieve investeerders’). Dat illustreert de doorgaans heel discrete bestuurder door mee aan te schuiven bij een interview met CEO Jelle Van De Velde.

Antwerp 10 Miles

Jelle Van De Velde, een ervaren techondernemer, heeft de operationele leiding van Leadlife. Aan de basis van het bedrijf lag een goed voornemen. “Ik wilde een vijftal jaar geleden de Antwerp 10 Miles lopen”, blikt hij terug. “Mijn sportkeuring deed ik toevallig bij Servaas Bingé, die toen ook de ploegdokter van de wielerploeg Lotto-Soudal was (ondertussen ook bekend van tv-optredens en zijn boek Nooit meer naar de dokter, nvdr). We raakten aan de praat over het groeiende belang van data in de medische begeleiding. Dat domein stond toen nog volledig in zijn kinderschoenen, net als de preventieve gezondheidszorg. Slechts 3 procent van de bestedingen in de gezondheidszorg gaat naar preventie. Dat is onvoorstelbaar. Via preventie zouden we toch veel hart- en vaatziekten, vormen van kanker of burn-outs kunnen vermijden, en dat zijn net de aandoeningen die de grootste last zijn voor onze gezondheidszorg.”

“We kwamen op het idee een bedrijf op te richten dat met de hulp van technologie het welzijn van de mensen zou verbeteren om zich fysiek, mentaal en sociaal goed te voelen, Emma.health. Met dat eerste digitale product konden we onder meer Helan (het vroegere Partena, nvdr) overtuigen, dat zijn welzijnsbeleid wilde versterken. We opereerden toen nog vanuit MeetDistrict (de coworkingformule van Ghelamco, nvdr.). Daar is het eerste contact gelegd met de familie Gheysens. Er was meteen een goede verstandhouding. De familie was er ook meteen van overtuigd dat Leadlife in de eerste plaats een digitaal platform moest zijn, dat op termijn mensen met alle mogelijke partijen in de preventieve gezondheidszorg kan verbinden, zoals huisartsen, diëtisten en bewegingscoaches.”

LEADLIFE “De burger blijft altijd volledig de controle houden over zijn data.” © FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

Focus op data

“Door die focus op data kan Leadlife net een unieke plaats claimen”, zegt Michael Gheysens. “Er zijn veel initiatieven die mensen willen helpen, maar het unieke aan Leadlife is dat het digitale en gepersonaliseerde dashboard centraal staat. Wanneer mensen sporten of op een andere manier gezonder gaan leven, doen ze in feite een investering. Ze willen weten of ze vooruitgang boeken. Het platform van Leadlife brengt niet alleen alle relevante data op één plaats, het biedt ook de broodnodige context. Wie nu zijn bloed laat prikken bij een arts, krijgt een haast onleesbare brief met resultaten. Je kunt het stuur van je leven niet in eigen handen nemen, als je niet weet waarheen je moet rijden.”

Leadlife is karig met cijfers. Het enige wat het vrijgeeft over de organisatie is dat het met een team van 25 medewerkers werkt. De opstart kostte al enkele miljoenen, maar Van De Velde en Gheysens maken zich sterk dat ze met een focus op business-to- business het juiste verdienmodel te pakken hebben. “Voor onze fysieke begeleiding krijgen we regelmatig particulieren over de vloer die rechtstreeks bij ons aankloppen. Maar de voorbije jaren hebben we ons platform via partners in de markt gezet”, zegt Van De Velde. “Grote organisaties als AB InBev en de Vlaamse overheid stellen de toegang tot ons platform en onze diensten ter beschikking van hun medewerkers. Het gros van onze inkomsten komt van die grote partners die hun welzijnsstrategie willen versterken. We hebben daar nog veel marge om te groeien. We zijn ook in gesprek met ziekenfondsen en verzekeraars, en kijken naar een expansie richting Nederland”, zegt Van De Velde.

“Het is niet de bedoeling een hele ploeg verkopers te laten rondrijden”, vult Gheysens aan. “De kosten om een nieuwe gebruiker aan te trekken moeten in principe nul zijn. Partners zoals dokters, ziekenhuizen, preventiediensten vinden automatisch meerwaarde op basis van onze geüniformiseerde werking en data-inzichten.”

Voorspellen

Op dit moment heeft Leadlife 75.000 gebruikers. Met de samenwerking met de Vlaamse overheid kan het een grote sprong voorwaarts maken. “Binnenkort houden we voor de ambtenaren een webinar met Servaas”, zegt Van De Velde. “Hij is niet meer operationeel betrokken, maar hij is wel nog aandeelhouder en onze evangelist. We verwachten niet dat elke ambtenaar of gepensioneerde ambtenaar intekent, maar we hopen toch veel mensen te overtuigen. Het gaat ons niet alleen om het vergroten van ons bereik. We willen ook meer data verzamelen, omdat we tot voorspellende modellen willen komen om nog beter aan mensen te vertellen wanneer en hoe ze het best hun levensstijl aanpassen. De burger – want intern spreken we niet over ‘gebruikers’ of ‘patiënten’ – blijft wel altijd volledig de controle houden over zijn data. In onze sterk beveiligde onlinekluizen is veel geld en tijd gekropen. Met dit model lopen we reeds drie jaar voor op de datakluizen die de Vlaamse regering via het Vlaamse Datanutsbedrijf wil invoeren.”