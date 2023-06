Kraantjeswater met een smaakje

Hoewel Colruyt Group de grootste verkoper van drank in plastic verpakkingen is, wil de supermarktketen meer consumenten verleiden om kraantjeswater te drinken. Haar nieuwe partner Robinetto moet helpen met die uitdaging.

Een grote tanker keer je niet zomaar. En dus zocht het grote Colruyt Group een kleinere, wendbare speedboot om een verschil te proberen maken. De supermarktketen kwam uit bij Robinetto. Het resultaat van de samenwerking ligt sinds midden mei in elke Colruyt-winkel: Robi, een waterfilter voor onder de gootsteen, en drie capsules die het kraantjeswater een smaak geven die dicht aansluit bij het favoriete flessenwater van de Vlaming. Robinetto is geen onbekende in de waterwereld. Sinds 2018 verkoopt en verhuurt het watertappen aan bedrijven, in de horeca en op evenementen. Het wil een duurzaam alternatief aanbieden voor flessenwater. Een van de oprichters is Patrick Doyen, een voormalig sales- en marketingmanager van Coca- Cola. Hij investeerde 25 jaar van zijn carrière in de verkoop van plastic flessen Coca-Cola en Chaudfontaine. Met Robi willen hij en zijn bedrijf het gebruik van plastic verminderen.

Tegengestelde belangen

Het huwelijk tussen Robinetto en Colruyt Group was niet in een-twee-drie bezegeld. “We wisten niet goed wat we van Colruyt moesten denken in het begin”, zegt Jeroen Vereecke, de medeoprichter van Robinetto. “We zijn een impactbedrijf dat zijn visie wil waarmaken, namelijk minder water in verpakkingen.”

De initiële achterdocht is te begrijpen. Colruyt is de grootste verkoper van water in plastic en glazen verpakkingen. Het heeft een marktaandeel van ruim 35 procent in een markt van een goede 530 miljoen euro. Dat gaat om meer dan een miljard plastic flessen voor eenmalige gebruik per jaar. In de winkel vind je 41 referenties in water van een tiental merken, van flesjes van 33 centiliter tot bidons van 5 liter. Met promoties zet het zijn klanten regelmatig aan tot het kopen van grote hoeveelheden.

Hoewel de belangen tegengesteld lijken, vonden Robinetto en Colruyt Group elkaar. Temeer omdat Colruyt Group het jonge geweld niet als een bedreiging zag. De retailgroep investeert al jaren in het beperken van haar waterverbruik. Met een nieuwe waterzuiveringsinstallatie en een uitbreiding van haar regenwaterbekken verminderde de groep het stadswaterverbruik van haar drie sites op het distributieterrein in Halle in de opstartfase met 8.000 kubieke meter.

“In 2050 moet de helft van ons waterverbruik uit hemel- en afvalwater komen”, duidt Stefan Goethaert, de operationeel directeur van Colruyt Group. “Maar die inspanningen en resultaten blijven binnen de groep. We wilden ook impact op de consumentenmarkt. Toen Robinetto bij ons aanklopte, zagen we dat we samen een duurzamer alternatief voor de consumentenmarkt konden creëren.”

Niet alleen installeerde Colruyt Group 500 Robinetto-tapkranen voor kraantjeswater in haar vestigingen. Ze verwierf in juli 2021 bijna de helft van de aandelen in Robinetto. Het geld dat de groep zo in het Gentse bedrijf pompte, was vooral bedoeld om een nieuw consumentenproduct te ontwikkelen.

Veel alternatieven

De uitdaging is groot. Uit een enquête van het marktonderzoeksbedrijf Ipsos van januari 2021 blijkt dat 52 procent van de Belgen het liefst flessenwater drinkt. Slechts 35 procent verkiest kraanwater. Een op de vier Belgen drinkt zelfs nooit kraantjeswater. Samen drinken Belgen bijna anderhalf miljard liter flessenwater per jaar, ofwel zo’n 123 liter per Belg. De gemiddelde Nederlander drinkt 27 liter flessenwater per jaar.

Consumenten die geen flessen meer willen kopen, kregen de afgelopen jaren al heel wat alternatieven aangeboden, hippe drinkflessen, SIP-waterkoelers, Brita-waterfilters, SodaStream om bruiswater te maken, Quooker dat zowel gefilterd als kokend water uit de kraan doet lopen en de Air Up-drinkfles die het water een smaakje geeft.

Toch zien Colruyt Group en Robinetto nog een plaats in deze markt, zonder cijfers te communiceren. “We gaan voor de massamarkt en zijn ambitieus”, zegt Vereecke. “We willen niet rommelen in de marge met een of ander designproduct. We willen impact. Dat wil zeggen dat we meer dan een paar tienduizenden toestellen willen verkopen.”

Klemtoon op smaak

De expertise en de grootte van Colruyt Group bleken voor Robinetto een zegen. “In het begin hadden we de indruk dat het te ontwerpen toestel alles moest kunnen, morgen klaar moest zijn en niets mocht kosten”, vertelt Jeroen Vereecke. “Maar de uitdaging werd haalbaar omdat de Colruyt Group-medewerkers ons ondersteunden. We kregen een coach aan wie we al onze vragen konden stellen en die ons snel met experts in contact bracht. Dat was een luxe een kleinere onderneming als wij. We lieten ons informeren over consumentengewoonten, technieken om te koelen, juridische zaken om een merk op te bouwen, wettelijke normen enzovoort. Maandelijks zaten we om de tafel en bespraken we de vorderingen.”

“Onze vereisten waren van in het begin helder”, zegt Colruyt-COO Stefan Goethaert. “We wilden een duurzame oplossing, budgetvriendelijk, eenvoudig en gezond, helemaal afgestemd op onze kennis over onze klanten. Wij weten wie waarom welk water drinkt. De smaak van water en de gewoontes thuis blijken doorslaggevend. Iemand die in zijn jeugd flessenwater dronk, zal dat gemakkelijker blijven doen.”

Het verklaart de klemtoon op de smaak in de marketing van Robi. “Al veel mensen wijzigden hun gedrag de afgelopen jaren. Er is dus een evolutie mogelijk. We moeten mensen er vooral op wijzen dat er een andere en veel goedkopere oplossing is, die aan hun behoeften voldoet.”

Trends selecteert grensverleggende thema’s. Robinetto en Colruyt Group verdienen het label omdat ze de verkoop van water in flessen willen verminderen.

123 liter flessenwater per jaar drinkt de Belg gemiddeld.