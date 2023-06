Kopen of huren in Oostende: vastgoedprijzen mooi in het midden

Ook Oostende voelt de vertraging op de vastgoedmarkt. Intussen wint de stad wel aan populariteit als vaste woonplaats.

“De gekte is uit de markt”, zegt Christophe Vermeulen, kantoorverantwoordelijke bij Dewaele Vastgoedgroep in Oostende. In de eerste maanden van dit jaar zag hij een duidelijke terugval van het aantal vastgoedtransacties in Oostende. “Maar dat kwam niet als een verrassing. Als het te snel gaat, weet je dat er een weerslag volgt.”

Na de rush op kustvastgoed in de coronajaren 2020 en 2021 begon ook 2022 nog sterk, maar in de tweede jaarhelft zag Vermeulen de vraag en de verkoopactiviteit afnemen. “In combinatie met andere factoren, zoals de stijgende rente en de hoge energieprijzen, hadden we verwacht dat dit zou leiden tot een prijsdaling, maar dat is niet het geval. De prijzen lijken te stabiliseren.”

Volgens de notarissen bedroeg de mediaanprijs van appartementen in Oostende 210.000 euro in 2022, een daling van 2,3 procent in vergelijking met het recordjaar 2021. “Oostende ligt mooi in het midden van de kust, en ook de mediaanprijs ligt mooi in het midden van het prijsspectrum aan zee”, stelt notaris Bart Van Opstal.

Een actuelere prijsanalyse van het vastgoeddatabureau SmartBlock toont een mediane vraagprijs van 231.400 euro voor een Oostends appartement. Voor die prijs koop je volgens Christophe Vermeulen een niet-gerenoveerd appartement met twee slaapkamers op een tweedelijnsligging. “Voor een jong of een recent gerenoveerd appartement gaan de prijzen toch eerder richting 300.000 euro”, zegt hij.

Voor een verouderd, klassiek tweeslaapkamerappartement met een centrale ligging op de zeedijk legt hij de richtprijs op 400.000 euro. “Ga je voor een iets minder centrale ligging, bijvoorbeeld Mariakerke, dan kan er 10 à 15 procent van die prijs af. Wil je én een centrale ligging én een appartement dat in orde is, dan zit je al snel aan prijzen vanaf 500.000 euro.”

Meer vaste bewoners

Ook Vastgoedgroep Degroote, een van de belangrijkste spelers op de nieuwbouwmarkt in Oostende, ziet een vertraging van de vraag. Al nuanceert co-CEO David Degroote meteen ook de terugval. “We zitten zelfs iets voor op onze omzet van 2022. Maar het klopt ook dat we niet langer het niveau van het topjaar 2021 halen.”

David Degroote stelt vast dat Oostende aan populariteit wint als vaste woonplaats. “Vroeger verkochten we klassiek ongeveer 80 procent aan tweedeverblijvers en 20 procent aan vaste bewoners. Die verhouding is opgeschoven naar 70-30 en misschien zelfs 65-35. In ons project Sky Towers koopt nu al 40 procent voor vaste bewoning. En dat is een onderschatting. Veel van onze klanten zitten in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar. Die starten wel als tweedeverblijver, maar wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, vestigen ze zich vaak definitief in Oostende.”

Volgens Degroote zegt die tendens veel over de algemene aantrekkelijkheid van Oostende. “Die is een logisch gevolg van alle inspanningen en investeringen van de stad in de voorbije tien tot vijftien jaar. Iemand die beslist hier vast te komen wonen, doet dat niet alleen voor het goede weer. We zitten nog altijd aan de Belgische kust, het is hier niet altijd zonnig.”