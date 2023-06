Kopen of huren in Middelkerke-Westende: uitkijken naar impact hoogbouwplannen

Middelkerke-Westende staat bekend als de familiebadplaats bij uitstek. Het is ook een van de goedkoopste kustgemeenten.

Op de zeedijk van Middelkerke komen de bouwwerken van het nieuwe casino stilaan in de eindfase. “Het ziet er al behoorlijk indrukwekkend uit”, vindt Peter Becue, de zaakvoerder van Agentschap Becue. Hij verwacht dat het nieuwe casino de vastgoedmarkt in de kustgemeente een boost zal geven. “Middelkerke wordt vaak weggezet als het kleine broertje van Oostende en Nieuwpoort, maar we zijn de achterstand aan het inhalen”, zegt Becue. “Hier verandert veel. Er is niet alleen de bouw van het casino, in de deelgemeente Westende is de zeedijk ook helemaal heraangelegd.”

Volgens de vastgoedstatistieken van de notarissen bedraagt de mediaanprijs voor appartementen in Middelkerke 191.000 euro. Westende is nog goedkoper: 147.500 euro. Het vastgoeddatabureau SmartBlock berekende de vierkantemeterprijzen op 3.577 euro in Middelkerke versus 3.092 in Westende. Peter Becue ziet de prijzen in Middelkerke nog altijd stijgen: “Vooral op de zeedijk. Ik ben soms zelf verrast door de prijs die sommige appartementen halen.”

Westende: krap aanbod

Ook op de zeedijk in Westende halen appartementen nog relatief hoge prijzen, stelt Frank Rouseré van het vastgoedkantoor ERA laPlage. “Het vastgoedfeestje blijft daar maar voortduren. Nochtans zie ik toch wel wat onweerswolken opduiken: de appetijt om te verkopen lijkt groter te worden dan die om te kopen. Onze eigen verkoopcijfers liggen ook lager. De voorbije jaren verkochten we een tiental panden per maand. Midden mei zouden we dus aan veertig tot vijftig transacties moeten zitten, maar onze teller staat nog maar op 31.”

Maar ook Rouseré heeft het over een nieuwe dynamiek in Middelkerke-Westende. Hij verwijst naar de hoogbouwplannen van burgemeester Jean-Marie Dedecker. In het nieuwe beleidsplan ruimtelijke ordening voor Middelkerke zijn vier zones aangeduid, die in aanmerking komen voor optopping van gebouwen en/of nieuwe hoogbouw.

Drie van die zones liggen in Westende: Lac aux Dames, het Otletplein en het Rauschenbergplein. In Middelkerke is Zeedijk-Tennis aangeduid als hoogbouwzone. “De reacties op het plan zijn verdeeld”, zegt Rouseré. “Ik hoor enthousiaste stemmen, maar sommigen vrezen ook dat de hoogbouw de kleinschalige eigenheid van Westende kapot zal maken. Maar je ziet nu al dat projectontwikkelaars posities beginnen in te nemen in de aangeduide zones.”