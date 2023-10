Infrabel krijgt een garantie van 11 miljard euro om het spoorwegnet te verbeteren. Dat is goed nieuws voor de Belgische bedrijven, aangezien het staatsbedrijf het grootste deel van zijn aankopen in eigen land doet.

Niet alleen Benoît Gilson, de CEO van Infrabel, haalde opgelucht adem toen de spoorwegbeheerder eind 2022 een nieuw beheerscontract voor tien jaar afsloot met de federale overheid. Ook de leveranciers van Infrabel waren opgetogen. De overeenkomst voorziet in een investeringsplan voor tien jaar en de middelen om dat te financieren. “De federale overheid garandeert 11 miljard euro aan investeringen in de periode 2023-2032”, zegt Benoît Gilson.

De voorbije jaren moest Infrabel, net als de NMBS, elk jaar onderhandelen over zijn middelen. Daardoor moest het zijn plannen soms bijstellen. Nu is er ruimte voor langetermijnplannen. Dat is nodig voor werken die al jaren aanslepen, zoals het GEN-netwerk rond Brussel, de vervanging van sporen voor hogesnelheidslijnen en het in stand houden van een netwerk waarover elke dag 3.672 treinen rijden.

Een ontmoetingsdag voor leveranciers

Om het contract te vieren, bracht Infrabel eind september 250 leveranciers samen in de Infrabel Academy, zijn opleidingscentrum in Molenbeek. De operator lichtte er de belangrijkste investeringsprioriteiten voor het komende decennium toe. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van grote leveranciers, zoals Alstom en Siemens Mobility, die signalisatieapparatuur leveren om de lijnen veiliger te maken, de doorstroming te verbeteren en het onmogelijk te maken door rood te rijden of de snelheidslimiet te overschrijden. “Tegen 2025 zullen we alle lijnen uitgerust hebben met de ETCS-apparatuur, die nodig is om de interoperabiliteit van treinen tussen landen te verbeteren”, stelde Gilson. “We worden het eerste Europese land dat dat voor elkaar krijgt.”

We willen ook samenwerken met kleine kmo’s, die nu niet aan ons denken als mogelijke klant’ Benoit Gilson, CEO Infrabel

Infrabel werkt ook samen met middelgrote bedrijven. Zo produceert De Bonte uit Waasmunster dwarsliggers uit afval van de staalindustrie, waarvan de productie 40 procent minder CO2 uitstoot dan een betonnen dwarsligger. “We willen ook samenwerken met kleine kmo’s, die nu misschien niet aan ons denken als mogelijke klant, omdat ze denken dat ze te klein zijn”, stelt Benoît Gilson. Infrabel neemt initiatieven om zijn leveranciersbasis uit te breiden en zijn economische gewicht te onderstrepen. Infrabel is met zijn 9.400 werknemers een van de grootste ondernemingen van België.

“We investeren meer dan 1 miljard euro per jaar en geven 300 miljoen euro uit aan goederen en diensten. We hebben een grote economische impact”, benadrukt Benoît Gilson. “Uit een studie van Deloitte van 2022 blijkt dat elke euro die Infrabel investeert, 2,83 euro oplevert voor de Belgische economie. Dat komt omdat we een groot deel van onze aankopen in België doen. Telkens als we een openbare aanbesteding uitschrijven, vinden we heel competitieve Belgische bedrijven.” Het is een krachtig argument in de ogen van de politiek. “Toen sprake was van een herstelplan, heb ik tegen politici gezegd: investeer in de spoorwegen, het rendement in termen van waarde en banen zal hoog zijn.”

Nieuwe lijnen

Naast 11 miljard euro investeringen omvat het beheersplan ook 1 miljard euro leningen, die de federale regering nog moet onderzoeken en goedkeuren. Die bedragen komen boven op het budget van 5,4 miljard euro voor de exploitatie en het onderhoud van het spoorwegnetwerk in de komende tien jaar.

De regering wil het gebruik van het spoor stimuleren, zowel voor goederenvervoer als voor passagiers. “Een goederentrein stoot negen keer minder CO2 uit dan een gelijkwaardige vrachtwagen”, verklaart de CEO van Infrabel. Tegen 2030 hoopt de regering op een marktaandeel van 8 procent in het goederenvervoer, een verdubbeling. Infrabel moet het netwerk voorbereiden op een groei van 12,4 procent van het binnenlandse reizigersverkeer, 8,4 procent voor het internationale reizigersverkeer en 12,1 procent voor het goederenverkeer. Een van de sleutels is het vernieuwen van lijnen zodra ze het einde van hun economische levensduur bereiken. In België zit al meer dan 10 procent van de lijnen in dat stadium. De hogesnelheidslijnen worden vanaf eind 2023 vervangen.

De belangrijkste investeringsdomeinen zijn veiligheid en stiptheid. De modernisering van de signalisatie zal zowel de doorstroming als de veiligheid van het net verbeteren. Infrabel zal ook werken aan de Noord-Zuidverbinding, zodat die meer treinen per uur kan verwerken. Ook de capaciteit zal worden opgevoerd.

Voor vrachtvervoer zijn verschillende projecten gepland. “We investeren massaal in de havens. Naar de Noordzeehaven ten noorden van Gent en de haven van Antwerpen gaat telkens 100 miljoen”, vervolgt de CEO. Er komt een tweede toegangslijn voor de haven van Antwerpen. Ook de haven van Brussel zal opnieuw op het spoor worden aangesloten.

Infrabel zet ook zijn digitalisering door, wat zal bijdragen tot de verhoopte besparingen. Dat is een van de voorwaarden van het beheerscontract. En er komen investeringen om de inkomsten van Infrabel te diversifiëren. “We zijn de op één na grootste elektriciteitsverbruiker in België”, zegt Benoît Gilson. “We hebben ook het op één na grootste distributienetwerk, en de ruimte om windmolen- en zonneparken ontwikkelen.”

Infrabel is de NMBS niet Infrabel en de NMBS zijn autonome overheidsbedrijven, die eigendom zijn van de federale overheid. Infrabel onderhoudt, beheert en ontwikkelt het openbare spoorwegnet van het land, terwijl de NMBS een operator van openbaar vervoer is. Hun relatie met de overheid wordt geregeld door contracten. Die omschrijven de diensten die de overheid van de twee ondernemingen verwacht, en de middelen die ze daarvoor ter beschikking stelt. Omdat het spoorwegnet openstaat voor concurrentie, beheert Infrabel het op een neutrale manier en int het inkomsten, voornamelijk tol, van alle vervoerders.

