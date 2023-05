Gevierd techondernemer Federico Travella: ‘De oprichters van Rocket Internet verdienen een standbeeld’

De Bruggeling Federico Travella verliet België elf jaar geleden om vanuit Australië en Singapore e-commercestart-ups op te richten voor de Duitse techreus Rocket Internet. In Engeland richtte hij met Novicap zijn eigen start-up op, die hij uitbouwt vanuit Spanje. Op 24 mei is hij nog eens in België, als spreker op de Brusselse Tech.eu Summit.

“We zouden die lelijke wereldklok op de Berlijnse Alexanderplatz beter vervangen door een standbeeld van de Samwer-broers”, vindt Federico Travella. Hij werkte nauw samen met de oprichters van Rocket Internet. Amerikanen noemden dat iconische bedrijf van de Duitse broers Olivier, Alexander en Marc Samwer soms smalend de clone factory. Rocket Internet kopieerde de zakenmodellen van Amerikaanse techtoppers en paste die elders toe. Zalando is het Europese Zappos, Lazada het Zuidoost-Aziatische Amazon en Jumia het Afrikaanse eBay.

Op zijn Brugse middelbare school en de Gentse universiteit, waar hij mariene geologie studeerde, ontpopte Travella zich al snel tot een ondernemer, met handeltjes in Pokémon-kaarten en het ruilkaartenspel Magic: The Gathering. “Dat laatste spel heb ik professioneel gespeeld”, zegt hij. “Het was voor mij een leerschool als ondernemer.” Toen Travella in 2011 afstudeerde, stond het Belgische start-upecosysteem nog in zijn kinderschoenen. Hij vertrok naar het toen nog kleine Duitse Rocket Internet, om er ervaring op te doen. Op 24 mei is hij even terug in België voor de Tech.eu Summit, een techfestival in Brussel waarnaar topondernemers uit heel Europa afzakken.

FEDERICO TRAVELLA “Het spel Magic: The Gathering was voor mij een leerschool als ondernemer.” © National

Australië

Bij Rocket Internet klom Travella op tot managing director. Het was het avontuur dat hij al lang zocht. “Ik werd naar Australië gestuurd. Daar hebben we zes e-commercebedrijven opgestart. Elk bedrijf werd zes maanden getest en voor elk kreeg je een paar miljoen startkapitaal, afhankelijk van het type onderneming.” Daarna vertrok Travalla naar Singapore, waar hij mee Lazada oprichtte. “Dat werd het grootste succes van Rocket Internet”, zegt hij. “We groeiden tot 3.500 mensen in drie jaar. Het werd verkocht aan Alibaba.”

Bij Lazada ontstond het idee voor zijn huidige bedrijf. “We brachten met Lazada kleine ondernemers online en merkten dat ze werkkapitaal nodig hadden.” Kleine bedrijven die te lang moeten wachten op de betaling van hun facturen, kunnen liquiditeitsproblemen krijgen. In 2014 richtte de ondernemer met twee vennoten Novicap op, een fintech gespecialiseerd in het digitale beheer en de financiering van werkkapitaal.

Spanje

De start-up naar Engels recht opereert vanuit Barcelona en Madrid. Intussen is Novicap ook actief in Nederland. Zijn platform met werkkapitaaloplossingen voor kmo’s en overheden verwerkte al meer dan 100.000 facturen voor een waarde van 1,3 miljard euro. Er werken 55 mensen bij het rendabele techbedrijf, dat net omdat het snel inkomsten genereerde, voldoende had aan 32,5 miljoen euro kapitaal. Eind vorig jaar haalde Novicap wel een schuldfaciliteit van 200 miljoen euro op bij Fasanara Capital, om zijn kredietportfolio te versterken en nieuwe producten te ontwikkelen.

“Spanje is het land met de langste betalingstermijnen in de Europese Unie”, zegt Travella. “En Nederland is interessant omdat het een oligopolie van drie banken is. De innovatie in die markt zat wat vast. We zijn daar succesvol binnen kunnen komen. We denken dat we dat kunnen herhalen in landen als België, Frankrijk en Duitsland.”