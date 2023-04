Fietsen Wildiers demarreert richting Spanje

De snelgroeiende fietswinkelketen Fietsen Wildiers profiteert in eigen land van de boomende leasingmarkt, waar nog heel wat potentieel overblijft. Intussen heeft Wildiers zijn eerste stap richting het buitenland gezet, in de Spaanse kuststad Calpe. Bij succes volgen andere populaire Spaanse bestemmingen.

Het familiebedrijf Fietsen Wildiers groeit als kool. Vier jaar geleden telde het twee winkels. Begin vorig jaar waren dat er negen en volgende week wordt in Zandhoven nummer zeventien geopend. Daarmee heeft Wildiers resoluut zijn voet gezet naast de fietswinkelketens Bike Republic van Colruyt (dat 27 winkels telt), Lucien van D’Ieteren (15 winkels) en het pas vorig jaar ontstane Raida, de koepel boven Velodome en Cool Electro Cycles (samen 18 winkels). Maar Wildiers, dat zijn hoofdzetel heeft verhuisd van Kapellen naar Hasselt, zal het niet houden op die zeventien winkels, is te horen. CEO en partner Kris Voet ziet potentieel voor 25 winkels in het voorkeursterritorium van Wildiers: de as Gent-Hasselt via Antwerpen, met uitlopers richting Leuven en Turnhout. “Elk geografisch gaatje zal met die 25 vestigingen niet gevuld zijn, maar de grote gaten in ieder geval wel, en we hoeven niet overal te zitten. We moeten ook opletten dat we ons niet voorbijhollen.”

Bij elke nieuw overgenomen winkel moeten we 500.000 euro extra eigen vermogen genereren om de voorraad te financieren

De snelle winkelgroei stuwt ook de omzet vooruit: die steeg van 13,8 miljoen euro in 2021 tot 20,7 miljoen vorig jaar. “Het was een hallucinant jaar, enorm druk”, stelt Voet. Dit jaar gaat Wildiers voorbij de grens van 30 miljoen euro. De nettowinst dikte aan van 680.000 euro in 2021 tot 970.000 euro in 2022. De groep stelt honderd mensen te werk, goed voor 60 voltijdse equivalenten.

Business-to-business

Wildiers profileert zich als een specialist in elektrische fietsen, inclusief de snelle speedpedelecs die 45 kilometer per uur halen. Daarbij bouwt het vooral op de business-to-businessmarkt. Dat segment floreert. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet uit leasing met 70 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Bovendien bevat het orderboek voor 4 miljoen euro leasingfietsen. Dat is drie keer meer dan een jaar geleden.

“Gigantisch!” reageert Voet op de vraag hoe groot het potentieel van leasing in Vlaanderen nog is. Zo is er de aantrekkelijke fietsvergoeding voor werknemers die een geleasede bedrijfsfiets gebruiken in het woon-werkverkeer. Die vergoeding, die voor veel werknemers kan oplopen tot enkele honderden euro’s extra per maand, moeten bedrijven vanaf volgende maand verplicht uitkeren. Voet wijst er bovendien op dat ook de omvangrijke Vlaamse ambtenarenpopulatie toegang begint te krijgen tot de leasingmarkt. Zo konden politie en brandweer en heel wat lokale besturen nog niet intekenen op het dossier fietsleasing van de Vlaamse overheid. Van de ambtenaren die dat wel al konden, heeft amper 3 procent toegehapt. “Dat is marginaal. Daar zit dus nog een enorme doelgroep voor ons”, aldus Voet.

FIETSEN WILDIERS “2023 was een hallucinant jaar.” © FOTOGRAFIE DEBBY TERMONIA

Appeltje voor de dorst

Het enorme succes van fietsleasing heeft ook geleid tot een koerswijziging bij Wildiers. Deels door een rist overnames zal het zijn aanbod voortaan ook nadrukkelijker richten op sportfietsen, en dan vooral racefietsen en de snel populairder wordende gravelbikes. “Dat idee leefde al langer, maar we moesten het on hold zetten door de problemen in de aanvoerketens die werden veroorzaakt door de pandemie”, zegt Voet. “Als we bedrijfsdemonstraties gaven over leasing, kwamen vaak ook vragen over het leasen van een koersfiets voor het woon-werkverkeer. We konden daar vroeger niet echt aan beantwoorden. Maar door bijkomende overnames hebben we nu een aantal bekende merken in het aanbod. Die sportfietsen zullen nooit 40 procent van onze business uitmaken, maar ze zullen jaarlijks toch enkele miljoenen euro’s omzet vertegenwoordigen.”

De overnames bezorgden Wildiers ook financiële kopzorgen. “Voor alle duidelijkheid: we zijn heel gezond, want onze schuld zit op voorraad en nauwelijks op investeringen”, zegt Voet. Alleen betekent elke nieuw overgenomen winkel een half miljoen euro extra aan voorraden. “Dus moeten we ook telkens 500.000 euro extra eigen vermogen genereren om die voorraad te financieren.”

Daarom klopte de CEO eind vorig jaar aan bij het Welvaartsfonds van de Vlaamse overheid. Dat wordt beheerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en is opgericht om kmo’s door de coronacrisis te loodsen. Wildiers tankte 5 miljoen euro bij het fonds. Het maakt dat Wildiers nog een stevig appeltje voor de dorst overheeft. “Van die 5 miljoen euro hebben we intussen 3 miljoen gebruikt, dus er is nog reserve. Dat geld van het Welvaartsfonds gaan we volledig opgebruiken, en er is nog andere financiering mogelijk.”

Weg van de stadscentra

Het maakt allemaal dat Wildiers de concurrentie niet vreest, ook niet die van kapitaalkrachtige beursgenoteerde groepen als Colruyt en D’Ieteren. “Dat klinkt misschien arrogant, maar ik vrees hen totaal niet”, zegt Voet. Hij gaat er ook van uit dat de groten hun werkgebied grosso modo hebben afgebakend. “Waarom zou ik in Brussel een winkel openen? Om wat te doen? En waarom zou Raida naar Geel of Turnhout komen?” Voet verwacht daarom ook niet meteen een nog verdere significante groei bij de groten. “Het lijkt zich allemaal wat gezet te hebben, er is een co-existentie gecreëerd, lijkt mij. We zullen later zien of ik het bij het rechte eind had”, aldus Voet.

Wildiers blijft ook bewust uit de centra van de grootsteden weg. “D’Ieteren concentreert zich bijvoorbeeld op Antwerpen en Brussel, omdat het denkt dat in de toekomst het meest zal gefietst worden in de stadscentra”, zegt Voet. “Ik heb daar sterke twijfels over. De verouderende bevolking fietst minder in zo’n stadscentrum. Bovendien hebben beide steden een heel multiculturele samenleving, met bijvoorbeeld ook veel expats, die de fiets veel minder gebruiken.”

Wielermekka

Evenmin maakt Voet zich zorgen over het Nederlandse prijsbreker Fietsvoordeelshop.nl, die de grens met België is overgestoken onder de naam BikeFriend. Die heeft inmiddels winkels in Leuven en Gent. “Als zo’n Fietsvoordeelshop naar België komt, denk ik: dat is niet slim. Als wij morgen een Wildiers in Nederland zouden openen, waar meer dan genoeg fietswinkels zijn, dan zou dat ook dom zijn. We hoeven het warme water niet opnieuw uit te vinden. Het zou slim zijn om te kijken naar onontgonnen gebied waar het professionalisme in de fietsbranche nog ver zoek is”, zegt Voet.

Daarmee verwijst hij meteen naar de plannen die Wildiers koestert voor Spanje. Daar heeft het een participatie genomen in Service Course, de fietsverhuur- en hersteldienst van het Baguet Bicycle Center, een organisator van fietsvakanties. Het Belgische bedrijf werd opgericht in de populaire badplaats Calpe door voormalig profwielrenner Serge Baguet en zijn goede vriend en zakenpartner, Gilbert Van fraeyenhoven. Baguet overleed in 2017 aan darmkanker, maar Van fraeyenhoven zette het bedrijf verder.

Dat Wildiers aan de slag gaat in Spanje, heeft het te danken aan medeaandeelhouder Peter Hermans. Die stapte vier jaar geleden samen met Voet in het kapitaal van Wildiers. Beiden kwamen uit de autosector. Voet was commercieel directeur en partner bij de Volkswagen-Audi-concessiehouder Hermans in Herentals. Nadat de concessie was verkocht aan D’Ieteren, gingen ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hermans is een racefietsfanaat, die regelmatig in Calpe vertoefde. Hij had al geïnvesteerd in Baguet Bicycle Center en maakte het management van Wildiers warm om samen met hem geld te pompen in Service Course. “Peter vond het iets voor ons, omdat Calpe een van de Europese mekka’s voor wielertoeristen én profrenners is, en Service Course wilde doorgroeien”, zegt Voet. Service Course werd daarop in een aparte vennootschap gestopt en overgenomen van Van fraeyenhoven.

D’Ieteren denkt dat in de toekomst het meest zal gefietst worden in de stadscentra. Ik heb daar sterke twijfels over

“Laat het ons zo stellen: de hardware, de fietsen, werd losgekoppeld van de software, de vakanties”, zegt Voet. “We hebben een kapitaalverhoging doorgevoerd en 85 high-end racefietsen gekocht en tien speedpedelecs. En dat loopt nu al als een trein, buiten alle verwachting. Voorheen was het huren van een fiets gekoppeld aan het boeken van een fietsvakantie. Dat is niet langer zo. De fiets is vrij te huren. Wij zullen ook mensen detacheren van hier en een professionele gerant erin plaatsen, om het niveau van de fietsverhuur en het onderhoud op te krikken. Er zijn wel andere fietsverhuurders, maar het niveau waar wij naartoe gaan, kan niemand bieden. Bovendien spreken Spaanse fietsherstellers vaak geen Engels.”

Wildiers zal in een volgende fase een eigen winkel openen. Klanten kunnen dan hun in België gekochte fiets naar Calpe laten transporteren en in hun verblijf laten leveren. Wildiers mikt met die winkel meteen ook op de vele Duitsers, Engelsen, Nederlanders en Scandinaven die al dan niet permanent in de regio vertoeven. “Die hebben ook geld dat ze graag willen spenderen aan een goede fiets”, zegt Voet.

Goed bezig

Als Calpe een schot in de roos is, dan ligt het voor de hand dat Wildiers ook winkels zal willen openen in andere locaties langs de Zuid-Spaanse kust, een populaire pleisterplaats voor Belgen en veel andere Europeanen die volgens Voet vaak op hun honger blijven zitten als zij azen op een high-end fiets of die willen laten onderhouden.

“Die intentie hebben we inderdaad,” bevestigt Voet. “Als dat haalbaar en schaalbaar is. Eerst deze eerste stap goed doen, en zorgen dat het een goed rendement haalt. Als daar een verdienmodel in zit, gaan we zeker verder. Al hoeven we daar ook geen twintig winkels te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat mensen in Spanje graag bereid zijn een stukje verder te rijden om zo’n fiets te kunnen kopen.”

De zuiderse ambitie van Wildiers zal overigens mogelijk nog grotere proporties aannemen. “Er zijn hier mensen in het management die al verder dromen. Ze hebben al geopperd dat ze wel iets willen opstarten in het zuiden van Frankrijk, of in Italië”, grijnst Voet. “Oké, we zijn goed bezig, we zitten boven target en alle signalen zijn goed. Maar we zien wel. Het moet altijd goed doordacht zijn. Het zullen hoe dan ook geen greenfields zijn. We moeten er altijd een connectie hebben, iemand hebben die daar iemand kent, zoals dat het geval is in Spanje.”

100 mensen stelt Fietsen Wildiers tewerk in zijn zeventien fietwinkels.