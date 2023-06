Eén jaar na Noorse overname: ‘Teamleader kan en moet nog groeien’

Een jaar is verstreken sinds de verkoop van het Gentse techbedrijf Teamleader aan de Noorse groep Visma. Er is veel veranderd, vindt CEO Jeroen De Wit. “We zijn een pak wendbaarder geworden.”

“ Ik kwam net iemand tegen die me vroeg hoelang ik nog ga blijven”, grapt Jeroen De Wit tegen een collega wanneer hij zich backstage begeeft op Work Smarter. Het jaarlijkse evenement van Teamleader, het bedrijf dat De Wit elf jaar geleden als student oprichtte, trekt duizenden klanten die de software gebruiken om offertes op te stellen, planningen op te maken en facturen uit te sturen. Het Gentse bedrijf heeft meer dan 250 medewerkers. Vorig jaar dropte De Wit een bommetje vlak voor hij op het podium stapte voor zijn openingsspeech. Teamleader was verkocht aan de Noorse softwaregroep Visma. Door de overname kwam de groei van de Gentse scale-up in een stroomversnelling.

Investeerders zijn duidelijk op zoek naar duurzame groeibedrijven. Wie enkel geld verbrandt, heeft het moeilijk

Hoe bent u Visma op het spoor gekomen?

JEROEN DE WIT. “Drie jaar voor de overname heeft Visma me voor het eerst gecontacteerd. Als ondernemer krijg je vaak informele berichten om elkaar vrijblijvend te leren kennen. Ik ga daar altijd op in. Het is handig om je netwerk te verruimen. Net zoals met andere investeerders had ik van tijd tot tijd contact met Visma. Ik heb toen nooit nagedacht over een verkoop, maar focuste enkel op de verdere uitbouw van Teamleader. Als je succesvol bent, zijn er altijd opties. We hebben altijd loyale investeerders gehad, waaronder Fortino Capital van Duco Sickinghe, en wisten dat we de mogelijkheid hadden om extra kapitaal op te halen. Toch hebben we dat niet gedaan, want wat je van A naar B brengt, brengt je niet per se van B naar C. We werkten al heel lang in dezelfde constellatie, maar kampten met nieuwe uitdagingen.”

Na de lancering opende Teamleader in snel tempo kantoren in het buitenland, maar in 2019 sloten Parijs, Berlijn, Madrid en Milaan omdat de verkoop tegenviel. Welke lessen hebt u uit die internationalisering getrokken?

DE WIT. “De kansen in het buitenland zijn er nog altijd, want we blijven marktaandeel winnen in die landen. We hebben intussen meer klanten in het buiten- dan het binnenland. Het lag vooral aan de manier waarop we internationaliseerden, onze organisatie zat niet goed. We wilden te snel naar een te grote en bijgevolg logge structuur gaan, wat een impact op onze onderzoek en ontwikkeling had. Op dat moment verkende Visma de markt in de Benelux en zijn de gesprekken concreet geworden. Al snel werd duidelijk dat Visma ons kan helpen groot te worden in een nichemarkt. In het jongste jaar is er veel veranderd, ook bij Visma. We zijn een pak wendbaarder geworden en we hebben minder mensen nodig om onze buitenlandse klanten te ondersteunen.”

U hebt op het juiste moment geld opgehaald en verkocht Teamleader op de piek van de techsector. Hoe kijkt u naar het huidige klimaat, nu het voor scale-ups opvallend moeilijker is om een investeringsronde te doen?

DE WIT. “Investeerders zijn duidelijk op zoek naar duurzame groeibedrijven. Wie enkel geld verbrandt, heeft het moeilijk. Wat ons aantrok in Visma, is dat het bepaalde diensten niet centraliseert na een overname. We rapporteren, maar voor de rest opereren we onafhankelijk. Dat is de succesformule van Visma. Als je de zaken fel consolideert, wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Die strategie werkt duidelijk. Het gros van de oprichters blijft actief na een overname door Visma.”

Hebt u veel contact met de andere oprichters?

DE WIT. “Ik heb vooral contact met die uit de Benelux, maar ik vind het ook interessant om te leren van de Spaanse en de Scandinavische bedrijven die voorlopen op ons. Ze zijn maar één Slack-berichtje verwijderd. We zijn onlangs nog naar Oslo geweest. Teamleader kan en moet nog groeien. Zo kondigden we op Work Smarter een oplossing voor eenmanszaken aan en blijven we focussen op innovatie. Denk aan artificiële intelligentie, waarmee we bedrijven kunnen helpen efficiënter te worden. Cloudcomputing zagen we jaren geleden aankomen en het heeft lang geduurd om daarmee impact te creëren. Met artificiële intelligentie zal het veel sneller gaan. Zo zouden we onze klantendienst kunnen verbeteren en de projectplanning van onze klanten voor een stuk kunnen automatiseren.”

Na een jaar hebben we nog steeds dezelfde naam, al spelen we de link met Visma wel uit als het nodig is

Hoe zit het met de technologische integratie met de zusterbedrijven bij Visma?

DE WIT. “Er waren vaak al integraties voor de overname, maar in het verleden focusten we vooral op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Nu willen we de kwaliteit verbeteren. Doordat we tot dezelfde familie behoren, is het makkelijker om bovenaan op elkaars prioriteitenlijstje te komen. Onze samenwerking met Yuki is daar een goed voorbeeld van.”

Dat bedrijf heet tegenwoordig Visma Yuki. Wanneer verandert Teamleader van naam?

DE WIT. “Na een jaar hebben we nog steeds dezelfde naam, al spelen we de link met Visma wel uit als het nodig is. We organiseren Work Smarter ook in Nederland, maar zeggen daar dat de conferentie ‘powered by Visma’ is, omdat Visma bij onze noorderburen een bekende naam is.”

Teamleader zit in een unieke positie op de Vlaamse kmo-markt, doordat uw klanten uw tool gebruiken om offertes en facturen op te stellen. Hoe is de temperatuur daar?

DE WIT. “Er is al veel geschreven over het ondernemersvertrouwen dat de voorbije maanden op een laag pitje stond. De coronasteun stopte of moest worden terugbetaald, er waren de inflatie en de energiecrisis. Toch zien we geen stijging in het aantal faillissementen. Bedrijven hebben creatieve oplossingen gezocht. Hier en daar wordt met een compacter team gewerkt dan vroeger. Ik zie wel een kentering: kmo’s doen het weer goed. In mei sloten zich voor het eerst weer meer nieuwe medewerkers aan op ons platform. De kmo’s waar wij zicht op hebben, hebben ook geen grote omzetverliezen geleden.”

Daarnet vroeg iemand u hoelang u nog zult aanblijven. Wat is het antwoord?

DE WIT. “Er zijn verschillende aspecten aan mijn antwoord. Ik haal nog elke dag veel energie uit het team en ben blij dat ik evenementen als Work Smarter kan organiseren. Zolang ik impact heb, staat er geen einddatum op. Daarnaast merk ik dat ik veel energie krijg door te investeren in het Gentse ecosysteem, onder andere dankzij mijn rol in het Wintercircus. Ik ben heel leergierig en er valt nog veel kennis te rapen bij Visma. Ik wil bij alles betrokken zijn, dat is waarschijnlijk herkenbaar voor iedere oprichter. Loslaten blijft moeilijk.”

Bio • Geboren in 1988 • 2012: studeert af in de richting Grafische & Digitale Media (Arteveldehogeschool) • 2012: Teamleader ontstaat uit de websitebouwer die De Wit met twee studiegenoten had opgericht • 2014: Fortina Capital investeert voor het eerst in Teamleader • 2018: Teamleader haalt voor het laatst geld op in een ronde van 18,5 miljoen euro • 2019: neemt concurrent Yadera over • 2022: Visma neemt Teamleader over

