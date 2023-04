De CFO wordt ook een duurzaamheidsmanager

Duurzaamheid is voor steeds meer bedrijven een item. Dat merken ook de CFO’s.

In het kader van de verkiezing van de Trends-CFO of the Year en de nieuwe trofee CF’Hope of the Year ging de redactie met alle genomineerden praten. Iedere keer kwam het thema duurzaamheid naar de voorgrond. “Het maakt de kern van onze strategie uit”, zegt Mel de Vogue, de CFO van Etex. “Tussen 2016 en 2022 hebben wij activiteiten verkocht en nieuwe ingekocht. Precies met de bedoeling de toekomst van het bedrijf op lange termijn te verzekeren. Dat ging gepaard met een forse afbouw van de schuldenlast.”

Bij Etex maakt duurzaamheid integraal deel uit van het financieringsproces. “Wij hebben in 2019 een van de eerste gesyndiceerde leningen uitgegeven waarbij de vergoeding verbonden is aan de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen”, legt De Vogue uit. Vorig jaar gaf de onderneming, om de acquisitie van URSA te financieren, een Schuldschein (Duits kredietinstrument) van 800 miljoen euro uit met geïntegreerde duurzaamheidsdoelen.

Financiering veiligstellen

“Werken aan een betere duurzaamheid is een must om de financiering van de groep veilig te stellen”, bevestigt Frédéric Deslypere, de CFO van Sibelco. “De banken vermijden al een aantal sectoren. Het is maar een kleine stap om straks ook bedrijven te weigeren die te weinig inspanningen leveren rond hun klimaatimpact. Als familiebedrijf moeten we ervoor zorgen dat we de toegang tot bankfinanciering behouden.”

Ook in de zoektocht naar geschikte arbeidskrachten wordt duurzaamheid onmisbaar. “Sollicitanten vragen wat we doen voor het milieu. Die vragen kregen we vroeger nooit”, aldus Deslypere.

Om niet in de val van greenwashing te trappen, begint duurzaamheid volgens Deslypere bij het formuleren van haalbare doelstellingen: “Het heeft geen zin om een uitstootreductie met 50 procent als ambitie uit te spreken als je niet weet hoe je dat moet realiseren. Wij streven naar een reductie van onze CO2-uitstoot met 5 procent per jaar. Het zal moeten blijken of dat genoeg is, maar die ambitie zorgt intussen voor een mentaliteitsverandering. Bouwen we een nieuwe installatie, dan staat fossiel als energiebron niet meer op de eerste plaats.”

Bij de Waalse kmo Tilman, een labo gespecialiseerd in kruidengeneeskunde, is CFO Cécile Cornez druk bezig met de uitbreidingsplannen van het bedrijf. En daarin speelt de vermindering van CO2-uitstoot een belangrijke rol: “Wij stellen ons tot doel de CO2-uitstoot met 35 procent te verminderen. Daar hebben we een belangrijk investeringsplan aan gekoppeld. Zo willen we zelf volledig instaan voor onze elektriciteitsproductie. Die aspecten worden allemaal geïntegreerd in het nieuwe gebouw dat we tegen 2024 willen betrekken.”

Klanten ondersteunen

Karolien Vlassenroot, de CFO van de bouwgroep Camino/Durabrik, stippelde mee het traject uit om in 2023 erkend te worden als B-Corp gecertifieerde aannemer. “B-Corp is een erkenning voor de duurzaamheidsstrategie van Durabrik, die bewijst dat we inzetten op alle ESG-waarden”, vertelt ze. “We geven de voorkeur aan een lokaal aankoopbeleid, ons wagenpark wordt bijna volledig elektrisch, de boekhouding is volledig gedigitaliseerd en we bieden mensen de mogelijkheid om thuis te werken. We willen onze klanten ondersteunen bij de renovatie en verduurzaming van hun woning. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen is een thema dat we als bedrijf sterk uitdragen.”

We leggen in onze communicatie al lang niet meer de nadruk op het louter financiële, maar ook op duurzaamheid en andere niet-financiële doelstellingen’ ANN DESENDER, BARCO

Nadine Aerts, de CFO van SD Worx, koppelt een ESG-beleid aan ethiek en heeft vooral aandacht voor het sociale aspect: “Dat is ook onze business. SD Worx besteedt veel aandacht aan de flexibele verloning van medewerkers, flexibele werktijd, interne mobiliteit en kansen geven aan mensen om internationaal aan de slag te gaan. We bekijken dat ook een stuk opportunistisch. De business die wij leveren, helpt andere bedrijven hun ESG-doelstellingen te halen. Het flexibele verloningsplan dat we hen aanbieden helpt daarbij.”

Frédéric Deslypere zit op dezelfde lijn: “We hebben er een economisch belang bij om klimaatvriendelijker te werken. Daarom versterken we onze circulaire werking. We investeren fors in de recyclage van glas, waarvoor we al de grootste speler in Europa zijn.”

Rapporteren over ESG-criteria

Bij veel CFO’s staat de rapportering over de ESG-duurzaamheidscriteria hoog op de agenda. Die verplichting die de grote beursgenoteerde ondernemingen al langer kennen, geldt binnenkort ook voor zo’n 2.500 middelgrote Belgische ondernemingen.

Ann Desender van Barco beklemtoont dat transparantie en communicatie daarover essentieel is: “We leggen in onze communicatie al lang niet meer de nadruk op het louter financiële, maar ook op duurzaamheid en andere niet-financiële doelstellingen. Begin 2021 hebben we als een van de eerste bedrijven in België een geïntegreerd jaarverslag gepubliceerd, een combinatie van financiële rapportering en duurzaamheidsverslag.”

Voor een familiale onderneming als Vyncke is dat nog toekomstmuziek. Maar de rapportering over de ESG-duurzaamheidscriteria is voor CFO Elke Toye het focusproject van 2023. Duurzaamheid is voor Vyncke heel belangrijk omdat het bedrijf vooral mikt op ondernemingen die hun activiteiten willen vergroenen en verduurzamen.

“Vyncke schrijft zich volledig in het streven naar herbruikbare energie en een circulaire economie in”, zegt Toye. “In een project in Nederland verwarmen we een serrebedrijf met groene energie en capteren we ook nog eens de CO2 uit de rookgassen en injecteren die terug in de serres als een soort voedingsstof voor de planten. Het uitstippelen van een duurzaamheidstraject zodat productiesites slimmer en duurzamer worden, biedt Vyncke nog een groot groeipotentieel.”