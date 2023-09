Tegen 2027 moeten alle waterlopen in Vlaanderen over een goede waterkwaliteit beschikken. Deze ambitieuze Europese doelstelling vergt inspanningen van zowel de industrie, de landbouw als de huishoudens. Om tegelijk ook de complexe uitdagingen van de klimaatverandering op te lossen, is er meer en snellere innovatie nodig. Het expertenrapport “Weerbaar Waterland” pleit daarom voor de oprichting van Vlaams Kennis- en Innovatieprogramma voor waterzekerheid.