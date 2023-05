Z-Nieuws 31/05/23: Nationale Bank over rente op spaarboekjes : “Spaarders hebben recht op faire vergoeding”

.Als de spaarders geen faire rente krijgen op hun spaarboekjes, kan dat gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van de banken, vindt de Nationale Bank. Toch gelooft de NB niet in één opgelegde minimumrente voor alle banken. Telenet en Fluvius mogen samen een nieuw glasvezelnetwerk voor snel internet uitrollen. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Van mededingingsbezwaren is er geen sprake. Na 35 jaar stopt VDK bank als hoofdsponsor van voetbalclub AA Gent. Zo komt er een einde aan het langst lopende hoofdsponsorcontract in het Belgische voetbal. Ryanair eist dat overvliegend luchtverkeer niet gehinderd wordt bij nationale stakingen van luchtverkeersleiders. De lagekostenmaatschappij heeft daarover een petitie overhandigd aan de Europese Commissie. Biotalys maakt goede resultaten van veldproeven met zijn biologische schimmelbestrijder bekend. Een doorbraak voor het Gentse agrotechbedrijf. In Z-Beurs houdt Ilse De Witte van Trends het aandeel Sanofi tegen het licht. De farmaceut kondigt positieve onderzoeksresultaten aan van een kandidaat-middel tegen MS. Ilse bekijkt ook hoe luxemerken het doen op de beurs.