Z-Nieuws 31/03/23: Inflatie omlaag, kerninflatie omhoog

Dalende energiekosten temperen de inflatie in de eurozone tot nipt onder de 7 procent. Maar de kerninflatie stijgt. Philippe Gijsels van BNP Paribas legt in de studio de cijfers onder de loep. De energiefactuur van een gemiddeld gezin was in crisisjaar 2022 gemiddeld slechts 17 procent duurder dan in 2018. Zeven op de tien bedrijven plannen nog aanwervingen dit jaar. En een sector waar de bedrijven dit jaar nog 1.500 extra jobs verwachten, is de farma- en biotechsector. Z-Nieuws gaat langs bij de Pfizer-vestiging in Puurs. Belgen gaven vorig jaar in totaal 582 miljoen euro uit aan videogames, consoles en accessoires. De Åska supercommuter – van het jonge Belgische fietsmerk Åska Bikes – is door mobiliteitsorganisatie VAB uitgeroepen tot fiets van het jaar. Philippe Gijsels blikt terug en vooruit op de internationale markten.