Bekijk Z-Nieuws: Belgische economie trekt in eerste kwartaal meer aan dan verwacht

Nieuwe cijfers over de Belgische economie: de groei in het eerste kwartaal is sterker dan voorspeld en de inflatie koelt verder af. Al blijven de prijzen van voeding hardnekkig hoog. In de Verenigde Staten valt de groei dan weer lager uit dan voorzien. Hans Bevers, de hoofdeconoom bij Degroof Petercam, geeft in de studio tekst en uitleg. Engie wil voor de zomer een globaal akkoord afsluiten over de kerncentrales en kernafval. Dat heeft premier De Croo in de Kamer gezegd. Cementreus Holcim gaat zijn fabriek in Bergen tegen 2030 koolstofvrij maken. Kostprijs: ruim een half miljard. Ook staaldraadproducent Bekaert investeert in groene technologie en zet volop in op waterstof. Bedrijven kunnen hun medewerkers voortaan een natuurabonnement geven. En er is ook nieuws uit eigen huis: volgende week neemt Kanaal Z een gloednieuwe studio in gebruik. De presentatoren leiden u nu al even rond. In Z-Beurs onderzoekt Ken Van Weyenbergh van Candriam in welke mate het miljardenverlies van Samsung weegt op de koersen van X-Fab en STMicroelectronics. Hij houdt ook de resultaten van farmaceut Astra Zeneca tegen het licht.