Z-Nieuws 26/05/23: Soltech gaat in Genk hightech zonnepanelen op maat produceren

De Limburgse pionier in zonne-energie Soltech neemt op de oude mijnsite in Genk een gloednieuwe productiehal in gebruik. Een investering van 10 miljoen. Soltech gaat daar jaarlijks 50.000 vierkante meter aan zonnepanelen maken. Geen klassieke, maar wel esthetische panelen op maat. Er komt volgend jaar geen fysieke editie van het Autosalon op de Heizel. Dat heeft organisator Febiac beslist. Neuralink, één van de bedrijven van Elon Musk, krijgt van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA groen licht om zijn hersenimplantaten te testen op mensen. Hersenimplantaten kunnen er mee voor helpen zorgen, dat mensen die verlamd zijn door een ruggenmergletsel weer kunnen lopen. Door eraan te denken. Een team van Franse en Zwitserse onderzoekers is erin geslaagd dat mogelijk te maken voor een Nederlands man. Door een neurostimulator van het Nederlands-Zwitserse medtechbedrijf Onward te combineren met een hersenimplantaat. Nachttreinen zijn opnieuw in. Het Belgisch-Nederlandse European Sleeper legt een nachtverbinding in tussen Brussel en Berlijn. De handel tussen Rusland en China zal dit jaar een recordwaarde bereiken van zo’n 200 miljard dollar. Die voorspelling komt van de Russische eerste minister, tijdens zijn bezoek aan China. In Z-Beurs overloopt analist Philippe Gijsels de beursweek. De sterke prestaties van Nvidia, de olieprijs en de Amerikaanse huizenmarkt staan op zijn lijstje.