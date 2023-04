Z-Nieuws 24/04/23: Offshore ambities botsen met industrie

Op de tweede Noordzeetop in Oostende formuleren 9 landen forse offshore windambities, maar die botsen op industriële beperkingen. Premier De Croo en zijn Noorse evenknie Store beloven nauwere samenwerking voor opslag van Belgische CO2-uitstoot in Noorwegen. De spaarquote van de Belgische gezinnen zit weer op het precoronaniveau, terwijl de bruto bedrijfswinsten voor het eerst in 5 jaar dalen. De Schone Kleren Campagne herdenkt de textielramp in Rana Plaza met een actie in de Brusselse Nieuwstraat. 10 jaar na de ramp blijkt dat de modesector duurzamer wordt, maar aan traag tempo. De Nederlandse sociaaldemocrate Lara Wolters lanceert als Europarlementslid de “antiwegkijkwet” om de textielsector sneller tot verandering te brengen. Vlaanderen verscherpt z’n ambities in de biolandbouw met een “5×5%-plan”. Belgen gaven het voorbije jaar een recordbedrag uit aan zuivelproducten. De FOD Economie wil met ‘zetjezaakonline.be’ meer KMO’s aan e-commerce helpen. China heeft een succesvolle test gedaan met een magnetische zweeftrein die 1.000 km/u moet halen. / Z-Beurs met Danny Reweghs van Trends over de samenwerking tussen Biotalys en Syngenta, resultaten van Philips en de gelduitstroom bij Credit Suisse.